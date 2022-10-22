М’ясо та молочка подорожчають: коли та на скільки

Війна, як і раніше, вносить свої корективи до цінової політики на українському ринку продуктів

Поки що українці турбуються через високу вартість курячих яєць, у країні може подорожчати ще кілька популярних продуктів. Насамперед йдеться про молоко і продукти його переробки, а також яловичину. За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, насамперед підвищення цін пов’язане з подорожчанням кормів для худоби, а також серйозним порушенням логістики, винуватцем якого є повномасштабне вторгнення рф.

Про те, що буде далі з популярними товарами, експерт розповів у коментарі "24 каналу". Гопка наголошує: є й інші додаткові фактори, які здатні регулювати вартість продукції тваринного походження.

З логістикою все зрозуміло — є окуповані регіони, які раніше постачали на ринок додаткові поставки, також зруйновані підприємства, мости і дороги. Крім цього, свій внесок у цінову політику вносить функціонування зернового коридору в Чорному морі, загальний стан економіки, витрати на енергоресурси тощо.

Як уже згадувалося, особливе підвищення цін очікує на яловичину і молочку. Це означає, що крім молока також подорожчають масло, сири, сметана, кефір тощо.

"На європейському ринку зараз скорочується попит і споживання, і ціна на сире молоко збільшувалася протягом останніх семи місяців, — говорить Максим Гопка. — Зараз темпи зростання скоротилися, і тому можемо говорити, що внутрішній та зовнішній попит скорочується. Значить, внутрішні запаси будуть збільшуватиметься, а попит на експорт українського молока зменшуватиметься. Всі ці фактори стримуватимуть зростання ціни надалі".

Проте в найближчі тижні, а, можливо, й місяці, вартість улюблених для багатьох українців продуктів таки зміниться у бік подорожчання.

При цьому, як уже повідомляв "Телеграф", у ціні значно може впасти гречка. Це пов’язано з тим, що українські аграрії перебувають у розпалі збору врожаю, і свіжа сировина вже надходить на підприємства.