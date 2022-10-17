Проблеми з опаленням та дорогі овочі: ТОП-3 бізнес-ідеї як можна заробити на зимі

Декілька способів як заробити на майбутній важкій зимі

Ця зима може стати однією із найскладніших в історії України через очікувані проблеми з опаленням, тож офіційно санітарну температуру в квартирах Кабмін знизив до 16 градусів, а й так дорогі взимку овочі коштуватимуть ще дорожче.

Однак це не привід засмучуватися, адже будь-яка криза несе у собі можливості, якими можна скористатися — допомогти подолати складнощі та заробити на них.

Так, "Телеграф" знайшов три бізнес-ідеї, які будуть актуальні цієї зими.

Виробництво буржуйок

Мабуть, найпростіший і не витратний за фінансами спосіб заробити – це виробництво твердопаливних печей-"буржуйок", тим більше, що навіть влада поставила завдання і закликала населення забезпечити себе ними.

Хоча в цілому подібні печі стануть у нагоді швидше в приватних будинках і пунктах обігріву, а не в квартирах, попит на них цієї зими буде дуже великим, так що роботи для гарного зварювальника буде достатньо.

Окрім уміння проведення зварювальних робіт знадобиться нехитрий набір обладнання – власне зварювальний апарат, захисна маска, болгарка, набір електродів та молоток, що все обійдеться у 5-7 тисяч гривень якщо у вас їх немає.

Залежно від самої печі, продати "буржуйку" можна за 4-6 тисяч гривень, з яких приблизно половина підуть на сировину – метал та труби. Попит на ці вироби восени і навіть взимку буде явно високим, щоправда, і конкуренція чималою. Адже, крім невеликої суми на купівлю обладнання, знадобляться хіба що навички проведення зварювальних робіт.

Проста буржуйка

Втім, знадобиться деякий час і витрати на те, щоб оформитися ПП-ФОП, щоб працювати легально. Але в будь-якому випадку "поріг входження" в організацію бізнесу з виробництва буржуйок де-факто мінімальний. Він може зрости, якщо ви вирішите створити цех з їх виробництва, в такому випадку будуть потрібні приміщення та транспорт.

Виробництво паливних пелет

Якщо ви не маєте навичок зварювальника і не маєте знайомих з такими вміннями, яких можна було б організувати в маленький виробничий цех, можна заробити на тих же буржуйках і твердопаливних котлах по-іншому.

Зрештою буржуйку продати можна лише один раз, а от паливо до нього, паливні пелети, можна продавати всю зиму, не тільки.

Так, паливні брикети з невеликих гранул пелетів, можна робити практично з відходів — тирси, лушпиння соняшників та іншого. Все що для цього буде потрібно — обладнання, приміщення в якому його зберігати, транспорт, якщо клієнти не вивозитимуть ці брикети самі, і зрозуміло гроші.

Основа виробництва пелет — прес-гранулятор, який і формує з різної сировини ті самі паливні брикети-пелети. Саме його придбання буде головною інвестицією. Ціна обладнання залежить від його продуктивності. Наприклад, прес-продуктивністю 800 кг/год коштуватиме 460 тисяч гривень.

Втім, якщо ви хочете обладнання з меншою продуктивністю, його покупка коштуватиме дешевше.

Продавати отримані пелети можна від 4 тисяч гривень за тонну з соняшника і не менше 10 тисяч при їх виробництві з тирси.

Крім досить високих витрат, виробництво пеллет має яскраво виражений сезонний характер — перш за все вони потрібні в опалювальний сезон для твердопаливних котлів. Щоправда, зростає і сфера його застосування.

Наприклад, пелетами можна топити газогенератори на автомобілях, використовувати на ТЕС, а також у побуті. Наприклад, як наповнювачі для туалетів свійських тварин. Тобто в перспективі заробляти на пелетах можна буде не лише в опалювальний період.

Гроші на вітамінах

Ще один традиційно сезонний та вигідний бізнес взимку – вирощування овочів, яке у світлі постійного зростання їхнього імпорту через втрати агроплощ Херсонщини та Запоріжжя та зростання цін стає вигідним не лише взимку.

Як і у випадку з виробництвом пелет, цей бізнес вимагатиме пристойних капіталовкладень у сотні тисяч гривень, а то й пару мільйонів. Наприклад, теплицю на 500 квадратних метрів можна купити за 400 тисяч гривень.

Щоправда, і доходи в даному випадку будуть дуже пристойними. Наприклад, з 1 квадратного метра теплиць можна знімати щонайменше 10-15 кг помідорів за раз, чия вартість за кілограм становить не менше 60-70 гривень і зростатиме. За рік можна зняти не менше 3 урожаїв, тож доходи можна підрахувати самому, тим більше, що ціни взимку тільки зростатимуть.

Інший спосіб — вирощування зелені, яка завжди потрібна в кафе, ресторанах, займає менше місця, а коштує ще дорожче.

Щоправда, як показує досвід, окупити себе теплиця зможе десь на другому році роботи, хоч з урахуванням майбутнього зростання цін на овочі, цей термін за нових умов може й знизитися.

Іншим способом заробітку з порівняно невеликими коштами — б знес на оренді житла, навіть коли грошей не вистачає на її покупку.