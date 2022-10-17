Проблемы с отоплением и дорогие овощи: ТОП-3 бизнес-идеи как можно заработать на зиме

Несколько способов как заработать на будущей тяжелой зиме

Эта зима может стать одной из сложнейших в истории Украины из-за ожидаемых проблем с отоплением, так что официально санитарную температуру в квартирах Кабмин снизил до 16 градусов, а и так дорогие зимой овощи будут стоить еще дороже.

Однако это не повод расстраиваться, ведь любой кризис несет в себе возможности, которыми можно воспользоваться — помочь преодолеть сложности и заработать на них.

Так, "Телеграф" нашел три бизнес-идеи, которые будут актуальны этой зимой.

Производство буржуек

Пожалуй, самый простой и не затратный по финансам способ заработать – это производство твердотопливных печей-"буржуек", тем более что даже власти поставили задачу и призвали население обеспечить себя ими.

Хотя в целом подобные печи пригодятся скорее в частных домах и пунктах обогрева, а не в квартирах, спрос на них этой зимой будет очень большим, так что работы для хорошего сварщика будет достаточно.

Кроме умения проведения сварочных работ понадобится нехитрый набор оборудования – собственно сварочный аппарат, защитная маска, болгарка, набор электродов и молоток, что все вместе обойдется в 5-7 тысяч гривен если у вас их нет.

В зависимости от самой печи, продать "буржуйку" можно за 4-6 тысяч гривен, из которых примерно половина уйдут на сырье – металл и трубы. Спрос на эти изделия осенью и даже зимой будет явно высоким, правда и конкуренция немалой. Ведь кроме небольшой суммы на покупку оборудования потребуются разве что навыки проведения сварочных работ.

Простая буржуйка

Впрочем, потребуется некоторое время и расходы на то, чтобы оформиться ЧП-ФЛП, чтобы работать легально. Но в любом случае "порог вхождения" в организацию бизнеса по производству буржуек де-факто минимален. Он может вырасти если вы решите создать цех по их производству, в таком случае будут нужны помещение и транспорт.

Производство топливных пеллет

Если вы не обладаете навыками сварщика и не имеете знакомых с такими умениями, которых можно было бы организовать в маленький производственный цех, можно заработать на тех же самых буржуйках и твердотопливных котлах по-другому.

В конце концов буржуйку продать можно только один раз, а вот топливо к нему, топливные пеллеты, можно продавать всю зиму, не только.

Так, топливные брикеты из маленьких гранул пеллетов, можно производить фактически из отходов – опилок, лузги подсолнечников и другого. Все что для этого потребуется – оборудование, помещение в котором его хранить, транспорт, если клиенты не будут вывозить эти брикеты сами, и разумеется деньги.

Основа производства пеллет – пресс-гранулятор, который и формирует из различного сырья те самые топливные брикеты-пеллеты. Именно его покупка будет главной инвестицией. Цена оборудования зависит от его производительности. Например, пресс-производительностью 800 кг/ч обойдется в 460 тысяч гривен.

Впрочем, если вы хотите оборудование с меньшей производительностью, его покупка будет стоить дешевле.

Продавать полученные пеллеты можно от 4 тысяч гривен за тонну из подсолнечника и не менее 10 тысяч при их производстве из опилок.

Помимо довольно высоких расходов, производство пеллетов имеет ярко выраженный сезонный характер – прежде всего они нужны в отопительный сезон для твердотопливных котлов. Правда, растет и сфера его применения.

Например, пеллетами можно топить газогенераторы на автомобилях, использовать на ТЭС, а также в быту. Например, как наполнители для туалетов домашних животных. То есть в перспективе, зарабатывать на пеллетах можно будет не только в отопительный период.

Деньги на витаминах

Еще один традиционно сезонный и выгодный бизнес зимой – выращивание овощей, которое в свете постоянного роста их импорта из-за потерь агроплощадей Херсонщины и Запорожья и роста цен, становится выгодным не только зимой.

Как и в случае с производством пеллет, данный бизнес потребует приличных капиталовложений в сотни тысяч гривен, а то и пару миллионов. К примеру теплицу на 500 квадратных метров можно купить за 400 тысяч гривен.

Правда и доходы в данном случае будут весьма приличны. К примеру, с 1 квадратного метра теплиц можно снимать минимум 10-15 кг помидоров за раз, чья стоимость за килограмм составляет не менее 60-70 гривен и будет расти. За год можно снять не менее 3 урожаев, так что доходы можно подсчитать самому, тем более, что цены зимой будут только расти.

Другой способ – выращивание зелени, которая всегда требуется в кафе, ресторанах, занимает меньше места, а стоит еще дороже.

Правда, как показывает опыт, окупить себя теплица сможет где-то на втором году работы, хотя с учетом будущего роста цен на овощи, этот срок в новых условиях может и снизиться.

Другим способом заработка со сравнительно небольшими средствами – бизнес на аренде жилья, даже когда денег не хватает на ее покупку.