В квартирах будет прохладно: Шмыгаль рассказал о новом температурном минимуме

По его словам, энергоресурсы придется экономить, поэтому температуру в квартирах снизят

Украинские власти уже сейчас предупреждают, что эта зима из-за войны будет достаточно тяжелой. В частности, это касается и отопительного сезона, во время которого средняя температура в квартирах будет составлять в среднем всего 18 градусов, а минимальный показатель будет на уровне 16 градусов тепла.

С таким заявлением во время заседания правительства выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", — отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что по состоянию на сегодняшний день Украина готова к началу нового отопительного сезона на 90%. Кроме того, в городах власти подготовили специальные пункты обогрева для населения, а также разработали планы эвакуации на случай, если критическую инфраструктуру быстро восстановить не удастся.

При этом Шмыгаль отметил, что тарифы на газ, отопление и электроэнергию повышаться не будут, а субсидии нуждающемуся населению будут выплачивать в полном объеме.

Напомним, что перед этим глава Кабмина обратился к украинцам с просьбой экономить электроресурсы. По словам Шмыгаля, Украина должна добиться сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом на 25%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, способами экономного потребления электроэнергии поделились в "Киевтеплоэнерго". Они касаются использования холодильника, стиральной машины, утюга и других бытовых приборов. Также мы писали, какой обогреватель лучше всего приобрести на сезон холодов и сколько электричества потребляют разные типы.