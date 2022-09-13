Керамические панели, тепловентилятор и UFO: какой обогреватель выбрать
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С приближением зимы стоит заняться выбором подходящего типа обогрева
Из-за полномасштабной войны с россией и возможного отсутствия центрального отопления в некоторых регионах страны вопрос выбора типа обогревателя для украинцев стоит особо остро.
"Телеграф" в этой статье расскажет о преимуществах и недостатках трех типов обогревателей: керамические панели, тепловентиляторы и UFO.
Керамические панели
Керамические панели (инфракрасные обогреватели) – это отличный вариант как для дома, так и для квартиры. Особенностью обогревателей данного типа является излучатель, который нагревает окружающие поверхности, после чего тепловая энергия от них нагревает и воздух. Эффект от инфракрасных обогревателей ощущается сразу после включения, что позволяет снизить энергозатраты на обогрев помещения. Керамические панели могут служить как дополнительным источником тепла, так и основным.
Преимущества:
- Двойной тип обогрева. За счет распространения длинных инфракрасных волн окружающие предметы вокруг нагреваются и передают тепло воздуху;
- Забота о микроклимате. Керамические панели не просто увеличивают температуру воздуха в помещении, они делают его мягким и приятным. Во время работы этого типа обогревателя не пережигается кислород, поэтому его можно использовать и в детских комнатах;
- Пожаробезопасность и отсутствие травматизма;
- Современный дизайн;
- Экономичность. Керамическая панель мощностью 1кВт способна обогреть помещение до 20 метров квадратных.
Недостаток:
- Хрупкость. Плиту лучше не устанавливать на полу из-за риска опрокидывания
Тепловентиляторы
Пожалуй, самый распространенный вариант для дополнительного отопления небольшого помещения. "Дуйчик" состоит из разогретой спирали и вентилятора, а его мощность составляет до 2,5 кВт.
Преимущества:
- Мобильность;
- Простота в эксплуатации;
- Безопасность. Большинство моделей данного типа отключаются при перегреве или при опрокидывании.
Недостатки:
- Шум
- Качество воздуха. При попадании пыли на разогретую спираль выделяется неприятный запах. Кроме того, "дуйчики" сильно сушат воздух.
Обогреватели "UFO"
Инфракрасные обогреватели типа "УФО" так же как и керамические панели прогревают не сам воздух, а окружающие предметы. Это позволяет передавать тепло максимально равномерно.
Преимущества:
- Экономичность;
- Бесшумность;
- Концентрация тепла. Можно направить обогрев на конкретную зону, не растрачивая энергию попусту.
Недостатки:
- Травматизм. Сильно нагревается внешня часть, а потому близко к работающему устройству лучше не подходить.
Ранее сообщалось, что украинцы стали интересоваться покупкой обогревательной техники втрое чаще, что вызвало рост цен на рынке.
Накануне "Телеграф" рассказывал о преимуществах и недостатках конвектора и масляного обогревателя.