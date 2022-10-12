Расходы электричества нужно сократить еще больше: Шмыгаль обратился к украинцам с четкой цифрой

Украинцев призывают сократить потребление электричества на 25% в часы наибольшей нагрузки

После ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры Украины, в некоторых городах возникли перебои с электроснабжением. И хотя коммунальным службам удалось достаточно оперативно преодолеть последствия разрушений, украинцев все же просят снизить потребление электроэнергии в вечерние часы.

С таким обращением в среду, 12 октября, выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы благодарны всем, кто вчера и позавчера вечером сознательно уменьшил потребление электроэнергии. Суммарно экономия составила 10%. Мы также благодарим мэров, председателей общин, которые ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления в общинах. Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электро с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", — отметил украинский премьер.

При этом он обратился к представителям бизнеса и призвал их к сознательному потреблению электричества. В частности, попросил выключать наружное освещение заведений и другие энергозатратные приборы. По словам Шмыгаля, такой подход позволяет минимизировать графики отключения электроэнергии как в Киеве, так и в других городах Украины.

Премьер добавил, что энергетическая система Украины работает в нормальном режиме, при этом аварийную помощь от страны Европы привлекать не пришлось. Однако украинцы должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией, ведь восстановительные работы местами еще продолжаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, по какому графику будут проходить отключение электроснабжения в Киевской области.