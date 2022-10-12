Витрати електрики треба скоротити ще більше: Шмигаль звернувся до українців з чіткою цифрою

Українців закликають скоротити споживання електрики на 25% у години найбільшого навантаження

Після ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури України, у деяких містах виникли перебої з електропостачанням. І хоч комунальним службам вдалося досить оперативно подолати наслідки руйнувань, українців все ж просять зменшити споживання електроенергії у вечірні години.

З таким зверненням у середу, 12 жовтня, виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми вдячні всім, хто вчора та позавчора ввечері свідомо зменшив споживання електроенергії. Сумарно економія склала 10%. Ми також дякуємо мерам, головам громад, які відповідально поставилися до зменшення електроспоживання в громадах. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%", — зазначив український прем'єр.

При цьому він звернувся до представників бізнесу і закликав їх до свідомого споживання електрики. Зокрема, попросив вимикати зовнішнє освітлення закладів та інші енерговитратні прилади. За словами Шмигаля, такий підхід дозволяє мінімізувати графіки відключення електроенергії як у Києві, так і інших містах України.

Прем'єр додав, що наразі енергетична система України працює у нормальному режимі, при цьому аварійну допомогу від країни Європи залучати не довелося. Однак, українці мають бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією, адже відновлювальні роботи місцями ще тривають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за яким графіком будуть проходити відключення електропостачання у Київській області.