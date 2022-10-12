Киевщина может снова остаться без света: список адресов и расписание

Проблемы с электричеством продолжаются

В связи с массированным обстрелом российскими оккупантами территории Украины в понедельник, 10 октября, были повреждены объекты критической инфраструктуры городов. В Киеве и области проблемы с электросетью продолжаются, так как производится ликвидация последствий атаки. Известно, что в среду, 12 октября, будут проходить отключения электроснабжения в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации со ссылкой на распоряжение ДТЭКа "Киевских региональных электросетей", изданное НЭК Укрэнерго. Согласно их информации, от электричества могут отключить клиентов двух очередей:

1 очередь – 6:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-02:00;

2 очередь – 10:00-14:00, 18:00-22:00, 02:00-06:00.

Кроме того, был опубликован график с перечнем населенных пунктов, улиц, отключаемых потребителей, а также временные промежутки, когда это может произойти. К тому же, ранее ДТЭК "Киевские электросети" сообщили также об отключении электроснабжения трех очередей потребителей из-за дефицита энергомощностей в Киеве. Многие районы могут временно остаться без электричества. Однако следует понимать, что график будет применен, если у НЭК Укрэнерго возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

Сообщение ДТЭК

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Офисе президента Украины настойчиво попросили граждан снизить использование электроэнергии.