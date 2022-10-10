Убедительно просим всех: у Зеленского срочно обратились к украинцам по поводу электричества

Работники критической инфраструктуры пытаются решить проблему нарушения электроснабжения

На фоне массированного ракетного обстрела, который длился все утро в большинстве регионов Украины, граждан просят, по возможности, в понедельник, 10 октября, на пять часов ограничить потребление электроэнергии. Это связано с ликвидацией последствий повреждения критической инфраструктуры российскими оккупантами. Сейчас там проводятся работы по восстановлению энергопитания в обесточенных городах и селах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Как отмечается, такие меры снизят нагрузку на энергосети.

"В результате сегодняшних обстрелов рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф" ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что россиянами были повреждены 11 объектов критической инфраструктуры Украины. По его словам, нужно готовиться к перебоям света, водоснабжения и связи, но сейчас проводятся работы по ликвидации всех последствий.