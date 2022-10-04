Как сэкономить электроэнергию и сохранить деньги: украинцам дали 7 полезных советов

Обратите внимание, правильно ли вы пользуетесь бытовыми приборами

Период сильных холодов в Украине еще не наступил, однако украинцы начали запасаться обогревателями на случай отсутствия централизованного теплоснабжения и других непредвиденных обстоятельств. При этом многих беспокоит вопрос — не будет ли обогреватель "есть" много электроэнергии, ведь это может сказаться на счетах за коммунальные услуги.

Кроме того, что нужно исследовать сколько электричества потребляют разные виды обогревателей, не лишними станут и 7 способов экономного использования электроэнергии, которые дали в "Киевтеплоэнерго".

Как экономить электроэнергию

Поставьте холодильник подальше от плиты и батарей, чтобы снизить нагрузку на компрессор. Таким образом, холодильник не будет перегреваться, а потому снизится количество потребленной им электроэнергии. Стиральную машинку загружайте соответственно инструкции – на разрешенный максимум. Если загружать ее частично, то прибор все равно потребляет электричества, как при полной загрузке. Также обратите внимание на температуру стирки, ведь 90% энергии уходит именно на нагрев воды. Если используете электрочайник, то кипятите в нем только количество воды, которое необходимо, а не полный чайник. Кроме того, следите за чистотой прибора и регулярно очищайте его от накипи, ведь это также влияет на потребление электроэнергии. При использовании утюга начинайте с тех вещей, которые требуют более низкой температуры, а затем добавляйте температуру и гладьте более плотные вещи. Если в доме есть бойлер, то настройте его не на максимум, а на оптимальную температуру. Это снизит нагрузку на прибор. Нелишне будет выключать нагретый бойлер из сети, чтобы он потреблял меньше энергии. Если вы используете электроплиту, то готовьте на ней в посуде с крышкой. Так и блюдо быстрее приготовится, и электроэнергии будет потреблено меньше. При необходимости замените все бытовые приборы на экономные с классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++.

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