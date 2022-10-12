У квартирах буде прохолодно: Шмигаль розповів про новий температурний мінімум

За його словами, енергоресурси доведеться економити, тому температуру у квартирах знизять

Українська влада вже зараз попереджає, що ця зима через війну буде досить важкою. Зокрема, це стосується й опалювального сезону, під час якого середня температура у квартирах становитиме в середньому всього 18 градусів, а мінімальний показник буде на рівні 16 градусів тепла.

З такою заявою під час засідання уряду виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що станом на зараз Україна готова до початку нового опалювального сезону на 90%. Крім того, у містах влада підготувала спеціальні пункти обігріву для населення, а також розробила плани евакуації на випадок, якщо критичну інфраструктуру швидко відновити не вдасться.

При цьому Шмигаль зазначив, що тарифи на газ, опалення та електроенергію підвищуватися не будуть, а субсидії населенню, яке цього потребує, будуть виплачувати у повному обсязі.

Нагадаємо, що перед цим глава Кабміну звернувся до українців з проханням економити електроресурси. За словами Шмигаля, Україна має досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом на 25%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, способами економного споживання електроенергії поділилися у "Київтеплоенерго". Вони стосуються використання холодильника, пральної машини, праски та інших побутових приладів. Також ми писали, який обігрівач найкраще придбати на сезон холодів і скільки електрики споживають різні типи.