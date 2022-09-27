Як пережити зиму: головний котик Львова дав топ порад (відео)

Кіт Левчик знявся у невеликому ролику про те, як треба підготувати себе до зими

Цього року для українців прогнозують найскладнішу зиму в історії нашої країни, а тому громадян закликають підготуватися до неї як слід. Зокрема, рекомендується врахувати те, що в будинках може не бути тепла, а можливо і світла.

Про поради "розповів" котячий мер Львова Левчик після наради з "головним рятувальником країни" псом Патроном, а відео з ним оприлюднив міський очільник Андрій Садовий.

Котик, який живе у міській раді, знявся у ролику про те, які речі варто придбати заздалегідь, щоб з комфортом пройти холодну пору року.

"Попри легку, розважальну подачу, підготовка до зими — справді важлива тема. На відео багато корисних порад про те, як правильно приготуватися, щоб не замерзнути", — підписав відео Садовий і закликав поширити ролик.

У короткому ролику українцям порадили подбати про наявність:

дров, якщо опалення не буде;

вогнегасника чи піску, щоб у разі опалення дровами не виникло НП;

електричного обігрівача, якщо у будинку немає печі;

утеплення вікон, щоб не дозволяти теплу тікати із квартири;

запасу їжі та води, а також електричної плити, якщо газова не працюватиме;

павербанків, ліхтариків та радіо на батарейках, щоб підтримувати комунікацію із зовнішнім світом, у разі відсутності електрики;

теплого одягу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав 15 рекомендацій, які допоможуть легше перенести зиму та не вимагають великих вкладень коштів.