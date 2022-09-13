Керамічні панелі, тепловентилятор та UFO: який обігрівач вибрати

З наближенням зими варто зайнятися вибором відповідного типу обігріву

Через повномасштабну війну з росією та можливу відсутність центрального опалення в деяких регіонах країни питання вибору типу обігрівача для українців стоїть особливо гостро.

"Телеграф" у цій статті розповість про переваги та недоліки трьох типів обігрівачів: керамічні панелі, тепловентилятори та UFO.

Керамічні панелі

Керамічні панелі

Керамічні панелі (інфрачервоні обігрівачі) — це чудовий варіант як для будинку, так і для квартири. Особливістю обігрівачів цього типу є випромінювач, який нагріває навколишні поверхні, після чого теплова енергія від них переходить і до повітря. Ефект від інфрачервоних обігрівачів відчувається одразу після включення, що дозволяє знизити енерговитрати на обігрів приміщення. Керамічні панелі можуть бути як додатковим джерелом тепла, так і основним.

Переваги:

Подвійний тип обігріву. За рахунок поширення довгих інфрачервоних хвиль предмети навколо нагріваються та передають тепло повітрю;

Турбота про мікроклімат. Керамічні панелі не просто підвищують температуру повітря в приміщенні, вони роблять його м’яким і приємним. Під час роботи цього обігрівача не перепалюється кисень, тому його можна використовувати й в дитячих кімнатах;

Пожежна безпека та відсутність травматизму;

Сучасний дизайн;

Економічність. Керамічна панель потужністю 1кВт здатна обігріти приміщення до 20 метрів квадратних.

Недолік :

Крихкість. Плиту краще не встановлювати на підлозі через ризик перекидання.

Тепловентилятори

Тепловентилятор

Мабуть, найпоширеніший варіант додаткового опалення невеликого приміщення. "Дуйчик" складається з розігрітої спіралі та вентилятора, а його потужність становить до 2,5 кВт.

Переваги:

Мобільність ;

Простота в експлуатації;

Безпека. Більшість моделей цього типу відключаються при перегріванні або при перекиданні.

Недоліки :

Шум

Якість повітря. При попаданні пилу на розігріту спіраль виділяється неприємний запах. Крім того, "дуйчики" сильно сушать повітря.

Обігрівачі "UFO"

Обігрівач UFO

Інфрачервоні обігрівачі типу "УФО" так само як і керамічні панелі прогрівають не саме повітря, а навколишні предмети. Це дозволяє передавати тепло максимально рівномірно.

Переваги:

Економічність;

Безшумність;

Концентрація тепла. Можна спрямувати обігрів на конкретну зону, не витрачаючи енергію марно.

Недоліки :

Травматизм. Сильно нагрівається зовнішня частина, тому близько до пристрою, що працює, краще не підходити.

Раніше повідомлялося, що українці почали цікавитися покупкою обігрівальної техніки втричі частіше, що викликало зростання цін на ринку.

Напередодні "Телеграф" розповідав про переваги та недоліки конвектора та масляного обігрівача.