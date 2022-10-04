Як заощадити електроенергію й зберегти гроші: українцям дали 7 корисних порад
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Зверніть увагу, чи правильно ви користуєтеся побутовими приладами
Період сильних холодів в Україні ще не наступив, однак українці вже почали запасатися обігрівачами на випадок відсутності централізованого теплопостачання та інших непередбачуваних обставин. При цьому багато кого непокоїть питання — чи не "їстиме" обігрівач багато електроенергії, адже це може позначитися на рахунках за комунальні послуги.
Крім того, що треба дослідити скільки електрики споживають різні види обігрівачів, не зайвими стануть й 7 способів економного використання електроенергії, які дали у "Київтеплоенерго".
Як економити електроенергію
- Поставте холодильник подалі від плити та батарей, щоб знизити навантаження на компресор. Таким чином холодильник не буде перегріватися, а тому знизиться кількість спожитої ним електроенергії.
- Пральну машинку завантажуйте відповідно інструкції — на дозволений максимум. Якщо завантажувати її лише частково, то прилад все одно споживає електрики, як при повному завантаженні. Також зверніть увагу на температуру прання, адже 90% енергії йде саме на нагрівання води.
- Якщо використовуєте електрочайник, то кип'ятіть у ньому лише ту кількість води, яка необхідна, а не повний чайник. Крім того, слідкуйте за чистотою приладу й регулярно очищуйте його від накипу, адже це також впливає на споживання електроенергії.
- При використанні праски починайте з тих речей, які потребують нижчої температури, а далі додавайте температуру та прасуйте більш цупкі речі.
- Якщо у помешканні є бойлер, то налаштуйте його не на максимум, а на оптимальну температуру. Це знизить навантаження на прилад. Не зайвим буде вимикати нагрітий бойлер з мережі, щоб він споживав менше енергії.
- Якщо використовуєте електроплиту, то готуйте на ній у посуді з кришкою. Так і страва швидше приготується, і електроенергії буде спожито менше.
- При нагоді замініть усі побутові прилади на економні з класом енергоефективності А, А+, А++ або А+++.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що варто зробити мешканцям багатоповерхівок перед настанням холодів.