Как пережить зиму: главный котик Львова дал топ советов (видео)

Кот Левчик снялся в небольшом ролике о том, как надо подготовить себя к зиме

В этом году для украинцев прогнозируют самую сложную зиму в истории нашей страны, а потому граждан призывают подготовиться к ней как стоит. В частности, рекомендуется учесть то, что в домах может не быть тепла, а может быть и света.

О советах "рассказал" кошачий мэр Львова Левчик после совещания с "главным спасателем страны" псом Патроном, а видео с ним обнародовал городской глава Андрей Садовый.

Котейка, живущий в городском совете, снялся в ролике о том, какие вещи стоит приобрести заранее, чтобы с комфортом пройти холодную пору года.

"Несмотря на легкую, развлекательную подачу, подготовка к зиме – действительно важная тема. На видео много полезных советов о том, как правильно приготовиться, чтобы не замерзнуть", — подписал видео Садовый и призвал распространить ролик.

В коротком ролике украинцам посоветовали озаботиться наличием:

дров, если отопления не будет;

огнетушителя или песка, для того, чтобы в случае отопления дровами не возникло ЧП;

электрического обогревателя, на случай если в доме нет печи;

утепления окон, чтобы не позволять теплу убегать из квартиры;

запаса еды и воды, а также электрической плиты, если газовая не будет работать;

павербанков, фонариков и радио на батарейках, чтобы поддерживать коммуникацию с внешним миром, в случае отсутствия электричества;

теплой одежды.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал 15 рекомендаций, которые помогут легче перенести зиму и не требуют больших вложений денежных средств.