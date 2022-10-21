Ціни на яйця б`ють рекорди: в чому причина такого різкого зростання

Сезонне погіршення несучості пернатих та бойові дії в країні потягнули за собою значний стрибок цін

Станом на сьогоднішній день у столичних магазинах найдешевше яйце обійдеться у 6 гривень 09 копійок за штуку. Водночас вартість відбірних курячих яєць підскочила до 83 гривень 49 копійок за один десяток.

Як у п'ятницю, 21 жовтня, пише видання "Главком", посилаючись на власні дослідження на ринку у Києві, на здорожчання найпопулярніших товарів вплинула війна в країні. Зокрема, через бойові дії з росією та окупацію українських територій агресором стало значно менше промислового виробництва саме яєць.

Від війни із загарбниками постраждав також і найбільший виробник-агрохолдинг "Авангард", переважна більша частина якого знаходилася у Херсонській області. На сьогоднішній день виробництво там або зупинене повністю, або частково призупинене через війну.

"У Херсонській області розташована одна з найбільших птахофабрик України – "Чорнобаївська птахофабрика", і зараз виробництво яєць на цих потужностях або призупинено, або скорочено через окупацію", — зазначає видання.

Окрім того, вартість курячих яєць зростає й через певні сезонні чинники: восени збільшуються ціни на зерно, також має місце погіршення несучості курей, яке зазвичай спостерігається саме упродовж осінньо-зимового періоду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що крім цін на яйця, в Україні втричі подорожчав один із сезонних та найпопулярніших серед українців овоч.