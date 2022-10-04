П'ятдесят гривень за десяток. На скільки подорожчають курячі яйця

Роздрібні ціни на десяток яєць підвищилися на 20% до 41 грн за 10 штук

З початком осені в Україні подорожчали курячі яйця, як і інші продукти харчування. При тому, ціни ще не досягли максимальних значень. Їх вартість зростатиме до кінця року, як мінімум.

"Якщо у вересні 2022 року роздрібна ціна на курячі яйця становить 41-42 грн за десяток, то до кінця року вона може досягти 50 грн за десяток", цитує Фокус в своєму огляді аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлану Литвин.

Середня роздрібна ціна на кінець вересня становила 40,9 грн за десяток. Ріст вартості склав 21% місяць до місяці і 17% рік до року.

Експерти зазначають, що подорожчання яєць пов'язано із двома факторами: війною та сезонним коливанням цін.

З квітня по серпень ціна яєць знижується. В цей період підвищується виробництво приватними домогосподарствами. Їх продукція насичує ринок. А у вересні-грудні, коли кури "приватників" несуться менше, птахофабрики знову піднімають відпускні ціни.

Тому спостерігається річне коливання вартості яєць: весною-літом вони коштують дешевше, осінню-зимою – дорожче.

Цього року на традиційні сезонні фактори вплинула війна, яка призвело до зменшення виробництва яєць птахофабриками на 25-30 відсотків. При тому деякі українські виробники в умовах війни скоротили інкубаційні процеси для збільшення поголів'я курей-несучок. Це також вплинуло на зменшення виробництва.

Втім цей процес можна швидко відновити. Експерти прогнозують, що із початку 2023 року будуть передумови до зниження вартості яєць.

Раніше член економічного дискусійного клубу Олег Пендзін заявляв, що ціни на продукти харчування можуть піднятися до кінця року в середньому на 40%.