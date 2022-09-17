Попри прогнози: в Україні суттєво подорожчав популярний продукт

В Україні очікується суттєве зростання цін на більшість продуктів харчування

Хоча напередодні експерти говорили, що ціни на яйця в Україні не зростатимуть, проте це все ж таки сталося. При цьому ціна цього продукту зросла значно.

Як повідомляє Today, раніше член економічного дискусійного клубу Олег Пендзін заявляв, що ціни на продукти харчування можуть піднятися до кінця року в середньому на 40%.

При цьому він стверджував, що найбільш помітне зростання цін можна буде побачити у цінниках на овочі та фрукти, а також на м’ясо, хліб та молочні продукти.

За словами Пендзіна, ціни на яйця вирости не повинні. Проте до середини вересня вартість десятка яєць марки Квочка зросла до 38,70 грн порівняно із серпневою ціною 31,31 грн. Вартість яєць марки Ясенсвіт піднялася до 36,73 грн, тоді як ще в серпні за них брали в магазинах по 31,84 грн.

Тобто у торговельних мережах вартість яєць піднялася не на десятки копійок, а одразу на 5-7 гривень. Втім, не виключено, що стабілізація цін відбудеться пізніше.

Як повідомлялося раніше, з початку року в Україні продукти харчування подорожчали в середньому на 25%, а рекордсменами виявилися фрукти, овочі та хліб.