В Україні може скоро подешевшати популярний продукт

Збирання врожаю вже закінчується, а значить, підприємства отримають нову сировину для виготовлення крупи

Попри зростання цін на багато продовольчих товарів в Україні, найближчим часом на полицях магазинів може з’явитися дешевша гречка. Зниження вартості цієї популярної серед наших співвітчизників круп пов’язують із тим, що аграрії вже виходять на фінішну пряму збирання врожаю цієї культури.

За словами директора Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Виштака, середня вартість гречки вже скоро впаде до планки 60-70 гривень. Як передає "РБК-Україна", переробні підприємства вже почали використовувати у своєму виробництві сировину, зібрану на полях у 2022 році.

Віштак також зазначив, що всього від цьогорічного врожаю очікують отримати 150 тисяч тонн гречки. При цьому зібрано з полів уже понад 120 тисяч тонн.

Лідером з молочення цієї агрокультури є Сумська область — тут зібрали вже 15,5 тисячі тонн врожаю. При цьому урядовець зазначив, що робота співробітників сільгосппідприємств дуже ускладнюється через часткове мінування території регіону російськими окупантами під час вторгнення. Також на якість та швидкість збирання врожаю значно впливають удари по інфраструктурі краю.

За Сумщиною лідерство також утримують Житомирщина та Хмельниччина — у кожній із цих областей зібрали по 15,2 тисячі тонн гречки.

Наразі ж середня ціна за кілограм гречки все ще перевищує 80 гривень, про що свідчать дані порталу "Мінфін".

Середня ціна на гречку 18 жовтня

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