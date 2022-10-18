В Украине может скоро подешеветь популярный продукт

Сбор урожая уже заканчивается, а, значит, предприятия получат новое сырье для изготовления крупы

Несмотря на рост цен на многие продовольственные товары в Украине, в ближайшее время на полках магазинов может появиться более дешевая гречка. Снижение стоимости этой популярной среди наших соотечественников крупы связывают с тем, что аграрии уже выходят на финишную прямую сбора урожая гречихи.

По словам директора Департамента аграрного развития Минагрополитики Игоря Виштака, средняя стоимость гречки уже скоро упадет до планки 60-70 гривен. Как передает "РБК-Украина", перерабатывающие предприятия уже начали использовать в своем производстве сырье, собранное на полях в 2022 году.

Виштак также отметил, что всего от нынешнего урожая ожидают получить 150 тысяч тонн гречки. При этом собрано с полей уже более 120 тысяч.

Лидером по молочению данной агрокультуры является Сумская область — здесь собрали уже 15,5 тысяч тонн урожая. При этом чиновник отметил, что работа сотрудников сельхозпредприятий весьма осложняется из-за частичного минирования территории региона российскими оккупантами во время вторжения. Также на качество и скорость уборки урожая значительно влияют удары по инфраструктуре края.

За Сумщиной лидерство также удерживают Житомирщина и Хмельниччина — в каждой из этих областей собрали по 15,2 тысяч тонн гречки.

На данный же момент средняя стоимость килограмма гречки превышает 80 гривен за килограмм, о чем свидетельствуют данные портала "Минфин".

Средняя цена на гречку 18 октября

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