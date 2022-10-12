Как выжить во время войны: список продуктов, которыми следует запастись при отсутствии света и газа
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Чтобы не произошло, вы останетесь сытыми при сложных условиях
В современных реалиях каждый украинец должен знать, как подготовиться к возможному длительному отключению света или газа.
Именно сейчас у большинства из нас возникает естественная потребность в продуктовых запасах, особенно это актуально с наступлением зимы. Диетолог Татьяна Лакуста поделилась с украинцами списком продуктов питания для закупки, если отсутствует электричество и газ. При этом специалист также порекомендовала купить туристическую газовую горелку.
Какими продуктами нужно запастись на зиму
- Жиры: оливки, маслины, орехи, семена, брынза, фета, выдержанный творог, масло, печень трески, сало, кокос кусочками или стружками, арахисовая или другие ореховые пасты.
- Белки: тофу/соевое мясо, фасоль, чечевица консервированная, сушеное мясо, сушеная рыба (промышленно), печеночные паштеты, паштеты мясные, кисломолочные сыры, сухое молоко, хумус.
- Углеводы: хлеб, хлебцы, гречка коричневая, кускус, рисовая лапша, пита, лаваш, овсянка быстрого приготовления, сухие завтраки, сублимированные каши, сублимированные супы из нута, чечевицы, грибов.
- Овощи/фрукты: не требующие термальной обработки: морковь, капуста, корейская морковь, капуста квашеная, огурцы квашеные, икра кабачковая в банке, пастеризованная вакуумная свекла, помидоры, огурцы, яблоки, груши, апельсин, бананы, томатные пасты.
- Другое: мед, варенье, горчица, сгущенка, шоколад, сушеные фрукты.
Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.
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