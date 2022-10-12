Як вижити під час війни: список продуктів, якими варто запастись при відсутності світла і газу
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Щоб не сталося, ви залишитесь ситими при складних умовах
У сучасних реаліях кожен українець має знати, як підготуватися до можливого довготривалого відключення світла чи газу.
Саме зараз у більшості з нас виникає природна потреба у продуктових запасах, особливо це актуально з настанням зими. Дієтолог Тетяна Лакуста поділилась з українцями списком продуктів харчування для закупівлі, якщо відсутня електрика та газ. При цьому спеціаліст також порекомендувала купити туристичний газовий пальник.
Якими продуктами треба запастись на зиму
- Жири: оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос шматочками або стружка, арахісова або інші горіхові пасти.
- Білки: тофу/соєве м'ясо, квасоля, сочевиця консервовані, сушене м'ясо, сушена риба (промислово), печінкові паштети, паштети м'ясні, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус.
- Вуглеводи: хліб, хлібці, гречка коричнева, кус-кус, рисова локшина, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів.
- Овочі/фрукти: що не потребують термальної обробки: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банани, консервований горошок та кукурудза, томатні пасти.
- Інше: мед, варення, гірчиця, згущене молоко, шоколад, сушені фрукти.
Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготівель, які можуть знадобитися будь-якої миті.
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