Як вижити під час війни: список продуктів, якими варто запастись при відсутності світла і газу

Щоб не сталося, ви залишитесь ситими при складних умовах

У сучасних реаліях кожен українець має знати, як підготуватися до можливого довготривалого відключення світла чи газу.

Саме зараз у більшості з нас виникає природна потреба у продуктових запасах, особливо це актуально з настанням зими. Дієтолог Тетяна Лакуста поділилась з українцями списком продуктів харчування для закупівлі, якщо відсутня електрика та газ. При цьому спеціаліст також порекомендувала купити туристичний газовий пальник.

Якими продуктами треба запастись на зиму

Жири : оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос шматочками або стружка, арахісова або інші горіхові пасти.

: оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос шматочками або стружка, арахісова або інші горіхові пасти. Білки : тофу/соєве м'ясо, квасоля, сочевиця консервовані, сушене м'ясо, сушена риба (промислово), печінкові паштети, паштети м'ясні, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус.

: тофу/соєве м'ясо, квасоля, сочевиця консервовані, сушене м'ясо, сушена риба (промислово), печінкові паштети, паштети м'ясні, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус. Вуглеводи: хліб, хлібці, гречка коричнева, кус-кус, рисова локшина, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів.

Овочі/фрукти : що не потребують термальної обробки: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банани, консервований горошок та кукурудза, томатні пасти.

: що не потребують термальної обробки: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банани, консервований горошок та кукурудза, томатні пасти. Інше: мед, варення, гірчиця, згущене молоко, шоколад, сушені фрукти.

Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготівель, які можуть знадобитися будь-якої миті.