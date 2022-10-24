Один из видов мяса в Украине дешевеет: сколько стоит сейчас

Теперь средняя рыночная отметка находится в пределах 72,2 грн за кг

В Украине в последние месяцы граждане отмечают существенное подорожание большого количества товаров потребления. Самые необходимые продукты теперь имеют заоблачные цены, которые пока не становятся ниже. Однако есть и хорошие новости об одном из видов мяса. Речь идет о свинине. Ее цена начала постепенно падать.

Об этом сообщил Всеукраинский аграрный совет. Как отмечается, этот продукт за вторую половину октября снизился в цене на 2,3%. Купить в торговых точках Украины свиную ошейку можно от 160 гривен за килограмм, что значительно дешевле, чем в сентябре.

"Закупочная цена на мясо снизилась на 1,5 гривны. В частности, в Центре закупочные цены большинства товарных партий колебались в пределах 72-74 грн/кг, меньшее предложение свинины на Востоке удержало цены в пределах 74-76 грн/кг, в западных областях диапазон цен сузился до 70-71 грн/кг", — отмечают они.

Кроме того, они подчеркивают, что средневзвешенная рыночная отметка "сдвинулась" на 2,3% до 72,2 грн/кг. Проблемы у операторов возникают из-за существенных сложностей с соблюдением графика поставок охлажденной свинины – это связано с длительными воздушными тревогами и перебоями с подачей электроэнергии.

Также ситуация с предложением товарных партий и рыночной потребности в ней существенно зависит от региона, а мясопереработчики все чаще практикуют заготовку в смежных отраслях, что усиливает межрегиональное расхождение цен.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам рассказали, какие продукты и на сколько изменятся в цене к этой зиме.