Подорожание яиц, масла и сахара: следует ли украинцам ожидать дефицита

Внутренний рынок будет обеспечен

В последние недели украинцы заметили существенный рост цен на важные продукты, в частности, на сахар, масло и яйца. Однако волноваться не нужно, ведь страна способна обеспечить внутренний рынок и дефицита не произойдет. Уже скоро цены на куриные яйца вернутся на прежние позиции.

Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона на ICTV. По его словам, подорожание продуктов произошло на фоне нехватки несущих кур, уничтожения российскими оккупантами птицефабрик и сокращения производства. Кроме того, из-за войны в Украине и погодных условий прогнозируемый сбор подсолнечника в этом году стал меньше, чем в 2021 году.

"Но для внутренних нужд этого больше, чем достаточно. Поэтому, если не говорить об общей инфляции и подорожании логистики, подорожания масла не должно быть", — отметил министр.

К тому же он пояснил, что сахарная свекла также была меньше посеяна, чем в прошлом году, но даже этого уже хватит для внутреннего рынка Украины. Дефицит сахара и его подорожание не ожидается.

Как сообщал "Телеграф" ранее, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин рассказала, на сколько взлетели цены на яйца в этом году. Кроме того, она объяснила, чего следует ожидать в ближайшее время.