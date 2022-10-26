В Украине подорожали консервы: какие сейчас цены в супермаркетах и где выгоднее их покупать

В Украине продолжают расти цены на продукты

За последний месяц в Украине значительно повысилась стоимость на некоторые консервы. Стали известны актуальные цены в крупных супермаркетах страны.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минфин, в период с сентября по октябрь взлетел ценник на маринованные огурцы. В прошлом месяце банка 0,5 кг обходилась покупателям в 72,09 грн, а сейчас ее средняя цена — 83,21 грн. Разница составила более 10 гривен.

Средние цены на маринованные огурцы в супермаркетах:

Metro — 76,14 грн/0,5 кг;

Auchan — 90,00 грн/0,5 кг;

Megamarket — 83,50 грн/0,5 кг;

Также с сентября по октябрь вырос ценник на консервированные огурцы. Ранее стоимость банки 920 г составляла 117,58 грн, а к концу октября — 131,21 грн.

Средние цены на консервированные огурцы в супермаркетах:

Novus — 109,00 грн/920 г;

Metro — 138,13 грн/920 г;

Varus — 125,90 грн/920 г;

Megamarket — 151,80 грн/920 г.

Зеленый горошек подорожал в среднем более чем на две гривны. Таким образом цена за банку 400 г изменилась с 34,62 грн до 36,82 грн.

Средние цены на консервированный зеленый горошек в супермаркетах:

Auchan — 36,90 грн/400 г;

Metro — 36,99 грн/400 г;

Varus — 33,90 грн/400 г;

Novus — 35,39 грн/400 г;

Megamarket — 40,90 грн/400 г.

Консервированная кукуруза сахарная подорожала за месяц с 29,73 до 34,86 грн за банку 420 г. Более выгодная цена на консерву сейчас наблюдается в "Варусе".

Средние цены на консервированную кукурузу в супермаркетах:

Novus — 36,59 грн/420 г;

Varus — 28,90 грн/420 г;

Metro — 38,05 грн/420 г;

Auchan — 35,90 грн/420 г.

Также подорожали шпроты в период с сентября по октябрь. Цена на банку 150 г консервы выросла с 61,40 грн до 73,40 грн. Сардина подорожала на 23 копейки — с 56,70 грн до 56,93 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стал дешеветь один из видов мяса. Стали известны актуальные цены на продукт.

Также "Телеграф" писал, что в Украине подпрыгнули цены на популярный овощ.