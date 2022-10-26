В Украине подорожали консервы: какие сейчас цены в супермаркетах и где выгоднее их покупать
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В Украине продолжают расти цены на продукты
За последний месяц в Украине значительно повысилась стоимость на некоторые консервы. Стали известны актуальные цены в крупных супермаркетах страны.
Согласно данным, опубликованным на сайте Минфин, в период с сентября по октябрь взлетел ценник на маринованные огурцы. В прошлом месяце банка 0,5 кг обходилась покупателям в 72,09 грн, а сейчас ее средняя цена — 83,21 грн. Разница составила более 10 гривен.
Средние цены на маринованные огурцы в супермаркетах:
- Metro — 76,14 грн/0,5 кг;
- Auchan — 90,00 грн/0,5 кг;
- Megamarket — 83,50 грн/0,5 кг;
Также с сентября по октябрь вырос ценник на консервированные огурцы. Ранее стоимость банки 920 г составляла 117,58 грн, а к концу октября — 131,21 грн.
Средние цены на консервированные огурцы в супермаркетах:
- Novus — 109,00 грн/920 г;
- Metro — 138,13 грн/920 г;
- Varus — 125,90 грн/920 г;
- Megamarket — 151,80 грн/920 г.
Зеленый горошек подорожал в среднем более чем на две гривны. Таким образом цена за банку 400 г изменилась с 34,62 грн до 36,82 грн.
Средние цены на консервированный зеленый горошек в супермаркетах:
- Auchan — 36,90 грн/400 г;
- Metro — 36,99 грн/400 г;
- Varus — 33,90 грн/400 г;
- Novus — 35,39 грн/400 г;
- Megamarket — 40,90 грн/400 г.
Консервированная кукуруза сахарная подорожала за месяц с 29,73 до 34,86 грн за банку 420 г. Более выгодная цена на консерву сейчас наблюдается в "Варусе".
Средние цены на консервированную кукурузу в супермаркетах:
- Novus — 36,59 грн/420 г;
- Varus — 28,90 грн/420 г;
- Metro — 38,05 грн/420 г;
- Auchan — 35,90 грн/420 г.
Также подорожали шпроты в период с сентября по октябрь. Цена на банку 150 г консервы выросла с 61,40 грн до 73,40 грн. Сардина подорожала на 23 копейки — с 56,70 грн до 56,93 грн.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стал дешеветь один из видов мяса. Стали известны актуальные цены на продукт.
Также "Телеграф" писал, что в Украине подпрыгнули цены на популярный овощ.