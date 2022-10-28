Цены на сало бьют рекорды: какие сейчас ценники в супермаркетах и почему продукт дорожает

Соленое сало за месяц подорожало более чем на 40 гривен

С начала осени в Украине значительно выросли цены на такой популярный продукт как сало. Только за месяц ценники на продукт в крупных супермаркетах поднялись более чем на 40 гривен. "Телеграф" расскажет, где выгоднее покупать сало и почему цены стали так стремительно расти.

В период с сентября по октябрь средняя цена на домашнее сало в магазинах выросла о 176,31 грн/кг до 199,00 грн/кг. Разница в стоимости составила 22,69 грн, передает Минфин.

Ценник на соленое сало за месяц вырос более чем на 40 гривен. В сентябре средняя цена в супермаркетах составляла 221,68 грн, а в октябре — 262,77 грн/кг. То есть, разница за этот период составила 41,09 грн.

Средние цены на соленое сало в супермаркетах:

Metro — 249,90 грн/кг;

Auchan — 249,40 грн/кг;

Novus — 289,00 грн/кг.

Отметим, что резкий рост цен на соленое сало начался в августе. Тогда средние ценники повысились с 209,81 грн/кг до 221,68 грн/кг.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопкин в эфире украинского телемарафона объяснил, почему цены на сало так стремительно растут.

"Цены зависят и от импорта продукции. Даже если общий объем импорта составляет 15% от общего количества мяса на рынке Украины", – сказал Гопкин.

По словам эксперта, вероятнее всего, что цены на сало и мясо будут продолжать расти.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что в Украине подорожали консервы. Стало известно, какие сейчас цены на консервы в супермаркетах и где выгоднее их покупать.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что в Украине подпрыгнули цены на популярный овощ.