Ціни на сало б’ють рекорди: які зараз цінники у супермаркетах і чому продукт дорожчає

Солоне сало за місяць подорожчало більше ніж на 40 гривень

З початку осені в Україні значно зросли ціни на такий популярний продукт, як сало. Лише за місяць цінники на продукт у великих супермаркетах піднялися більше ніж на 40 гривень. "Телеграф" розповість, де вигідніше купувати сало і чому ціни стали так стрімко зростати.

У період з вересня по жовтень середня ціна на домашнє сало в магазинах зросла 176,31 грн/кг до 199,00 грн/кг. Різниця у вартості становить 22,69 грн, передає Мінфін.

Цінник на солоне сало за місяць зріс на понад 40 гривень. У вересні середня ціна у супермаркетах становила 221,68 грн, а у жовтні – 262,77 грн/кг. Тобто різниця за цей період склала 41,09 грн.

Середні ціни на солоне сало у супермаркетах:

Metro — 249,90 грн/кг;

Auchan — 249,40 грн/кг;

Novus — 289,00 грн/кг.

Зазначимо, що різке зростання цін на солоне сало почалося у серпні. Тоді середні цінники злетіли з 209,81 грн/кг до 221,68 грн/кг.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопкін в ефірі українського телемарафону пояснив, чому ціни на сало так швидко зростають.

"Ціни залежать і від імпорту продукції. Навіть якщо загальний обсяг імпорту становить 15% від загальної кількості м’яса на ринку України", – сказав Гопкін.

За словами експерта, найімовірніше, що ціни на сало та м’ясо продовжуватимуть зростати.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що в Україні подорожчали консерви. Стало відомо, які зараз ціни на консерви у супермаркетах і де вигідніше їх купувати.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що в Україні підстрибнули ціни на популярний овоч.