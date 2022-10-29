М'ясо в Україні встановлює цінові рекорди: скільки коштує і коли подешевшає

Прогнози експертів поки що залишаються невтішними

Восени ціни на продукти щоденного харчування стрімко поповзли вгору, що на тлі економічної кризи і війни викликало в українців проблеми. У річному вирахуванні м'ясо зросло в ціні від 10 до 33%. Це відбувається через проблеми збуту та подорожчання кормів.

Про це розповів аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка в ефірі телеканалу "Суспільне Новини". За його словами, ціни на м'ясні продукти і надалі скоріше за все зростатимуть.

"У найближчому майбутньому ціни на м’ясо залежатимуть від вартості енергоресурсів, кормів, вітамінів, об’єму імпортних поставок, інфляції та індексу споживчих цін", — пояснив аналітик.

Він також підкреслив, що ціна на яловичину за рік зросла на 10%, свинину – на 33% та птицю – на 16%, але у супермаркетах ціни можуть бути ще вищі. Головними причинами такої ситуації він вважає подорожчання корму та проблеми зі збутом. Зокрема, 70% вартості курятини – це ціна корму.

Крім того, значною проблемою є те, що багато м’ясної продукції експортували на схід України, зараз частина цих територій опинилася під тимчасовою окупацією, логістика ускладнилася і відбулася блокада портів.

Тож Максим Гопка прогнозує подальше зростання вартості багатьох видів м'яса. Наразі все буде залежати від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки необхідно створювати умови для тварин.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям розповіли, на скільки зросли ціни на такий популярний продукт, як сало, і що буде з вартістю надалі.