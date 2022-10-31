В Украине дешевеет популярный овощ: названа новая цена

Аналитики выделили несколько факторов, которые влияют на изменение цены на овощ

На украинском рынке зафиксировано очередное изменение цен на один из самых популярных овощей среди покупателей — картофель. Ценник снизился за последнюю неделю.

Сейчас оптовые партии картошки из местных хозяйств предлагаются по цене 3,5-6,0 гривен за кг ($0,09-0,16 /кг), передает EastFruit. Отмечается, что еще в конце прошлой недели стоимость овоща составляла примерно 4,0-7,0 грн/кг ($0,11-0,19/кг). Участники рынка сообщали, что в дальнейшем понижения цен не планируется, поскольку в таком случае вести реализацию будет экономически нецелесообразно.

Производители выделили несколько факторов, которые повлияли на снижение цены на картофель. Первый — большие объемы продукции на рынке, которые не подлежат долгому хранению. Они появились из-за того, что пик уборки картофеля совпал с периодом дождей. Кроме того, в этом году была отмечена высокая урожайность.

Еще одной причиной аналитики считают тот фактор, что фермеры хотели как можно скорее распродать картофель, поэтому цены стали стремительно падать. Отмечается, что цены на овощ в Украине уже опустились ниже прошлогоднего уровня.

В супермаркетах, по данным Минфин, средняя стоимость картофеля по состоянию на конец октября 2022 составляет 9,30 грн/кг. Месяцем ранее его стоимость была 11,80 грн/кг.

Цены на картофель в украинских супермаркетах:

Metro — 8,60 грн/кг;

Auchan — 8,40 грн/кг;

Megamarket — 10,90 грн/кг.

Ранее издание "Телеграф" сообщало, что в Украине бьют рекорды цены на сало. Стало известно, какие сейчас ценники в супермаркетах и почему продукт дорожает.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что в крупных украинских супермаркетах изменились цены на консервы.