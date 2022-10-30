В Украине резко подорожали три популярных овоща: названы новые цены

В Украине продолжают расти цены на овощи

За последний месяц в Украине резко взлетели цены сразу на несколько овощей, которые пользуются большим спросом среди покупателей. Речь идет о помидорах, огурцах и болгарском перце, передает Минфин.

Так, в период с сентября по конец октября средний ценник на красные помидоры увеличился с 58,76 грн/кг до 70,15 грн/кг. Разница в цене составила 11,39 грн. Отметим, что в начале 2022 года стоимость помидоров составляла 47,80 грн/кг, то есть она на 22,35 грн была меньше, нежели сейчас.

Средние цены на красные помидоры в украинских супермаркетах:

Auchan — 67,80 грн;

Novus — 70,99 грн;

Varus — 63,90 грн;

Megamarket — 77,90 грн.

Помидоры сливка увеличились в стоимости с 59,51 грн/кг до 102,93 грн/кг, то есть на 43,42 грн. В начале года цена помидоров составляла 64,17 грн/кг.

Средние цены на помидоры сливка в крупных украинских супермаркетах:

Auchan — 97,90 грн/кг;

Novus — 99,00 грн/кг;

Megamarket — 111,90 грн/кг.

Желтый болгарский перец за последний месяц подорожал со 123,68 грн/кг до 156,20 грн/кг. Таким образом, ценник вырос на 32,84 грн. Отметим, что в январе текущего года стоимость болгарского перца составляла в среднем 116,07 грн/кг. За этот период цена выросла на 40,13 грн/кг.

Средние цены на желтый болгарский перец в украинских супермаркетах:

Metro — 119,90 грн/кг;

Novus — 159,00 грн/кг;

Varus — 158,90 грн/кг;

Auchan — 187,00 грн/кг.

Огурцы гладкие с сентября по октябрь также значительно выросли в цене. За этот период средний ценник в крупных супермаркетах увеличился с 70,79 грн/кг до 90,07 грн/кг. Разница составила 19,28 грн. Отметим, что в январе 2022 года ценник на огурцы составлял 83,49 грн/кг, что на 6,58 меньше, нежели сейчас.

Средние цены на гладкие огурцы в украинских супермаркетах:

Varus — 58,90 грн/кг;

Megamarket — 120,90 грн/кг;

Auchan — 90,40 грн/кг.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что в Украине подорожали консервы. Стало известно, какие сейчас цены в супермаркетах и где выгоднее их покупать.

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