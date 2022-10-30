В Україні різко подорожчали три популярні овочі: названо нові ціни

В Україні продовжують зростати ціни на овочі

За останній місяць в Україні різко злетіли ціни одразу на кілька овочів, які мають великий попит серед покупців. Йдеться про помідори, огірки та болгарський перець, передає Мінфін.

Так, у період з вересня до кінця жовтня середній цінник на червоні помідори збільшився з 58,76 грн/кг до 70,15 грн/кг. Різниця у ціні склала 11,39 грн. Зазначимо, що на початку 2022 року вартість помідорів становила 47,80 грн/кг, тобто вона на 22,35 грн була меншою, ніж зараз.

Середні ціни на червоні помідори в українських супермаркетах:

Auchan — 67,80 грн;

Novus — 70,99 грн;

Varus — 63,90 грн;

Megamarket — 77,90 грн.

Помідори сливки збільшились у вартості з 59,51 грн/кг до 102,93 грн/кг, тобто на 43,42 грн/кг. На початку року ціна помідорів складала 64,17 грн/кг.

Середні ціни на помідори сливки у великих українських супермаркетах:

Auchan — 97,90 грн/кг;

Novus — 99,00 грн/кг;

Megamarket — 111,90 грн/кг.

Жовтий болгарський перець за останній місяць подорожчав із 123,68 грн/кг до 156,20 грн/кг. Таким чином цінник зріс на 32,84 грн. Зазначимо, що у січні поточного року вартість болгарського перцю становила в середньому 116,07 грн/кг. За цей період ціна зросла на 40,13 грн/кг.

Середні ціни на жовтий болгарський перець в українських супермаркетах:

Metro — 119,90 грн/кг;

Novus — 159,00 грн/кг;

Varus — 158,90 грн/кг;

Auchan — 187,00 грн/кг.

Огірки гладкі з вересня до жовтня також значно зросли в ціні. За цей період середній цінник у великих супермаркетах збільшився із 70,79 грн/кг до 90,07 грн/кг. Різниця становила 19,28 грн. Зазначимо, що у січні 2022 року цінник на огірки становив 83,49 грн/кг, що на 6,58 менше, ніж зараз.

Середні ціни на гладкі огірки в українських супермаркетах:

Varus — 58,90 грн/кг;

Megamarket — 120,90 грн/кг;

Auchan — 90,40 грн/кг.

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