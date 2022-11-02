В Україні дорожчає найпопулярніший вид м’яса: які зараз ціни в магазинах

Ціни на м'ясо в магазинах продовжують бити рекорди

В Україні продовжується зростання цін на свинину. Стало відомо, які цінники на популярний вид м’яса у супермаркетах встановили у листопаді.

Так, період із жовтня по листопад подорожчала свиняча грудинка. Раніше кілограм коштував покупцям 170,82 грн, а на початку листопада м’ясо продають у середньому по 173,21 грн/кг. Свиняча грудинка дорожчає вже восьмий місяць поспіль, повідомляється на сайті Мінфін.

Цінник на свинячий ошийок за цей період змінився з 213,65 грн/кг до 216,35 грн/кг. До речі, з початку повномасштабної війни в Україні вартість м’яса зросла більш ніж на 65 гривень.

Свиняча лопатка з жовтня по листопад, навпаки, значно впала в ціні. Раніше м’ясо продавали по 167,87 гривні за кілограм, а на початок листопада цінник упав до 158,74 грн/кг. Таким чином, різниця становила 9,13 гривні.

Нагадаємо, що в українських супермаркетах рекордно дорожчає сало. Стало відомо, де його найвигідніше купувати українцям.

Також видання "Телеграф" повідомляло, що наприкінці жовтня в Україні зросли ціни на популярні консерви.