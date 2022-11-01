В Украине сильно поменялась цена на популярный продукт: сколько он сейчас стоит

За месяц продукт подешевел более чем на 9 гривен

К ноябрю в крупных украинских супермаркетах упали цены на один из самых популярных продуктов — гречку. После резкого роста цен в начале лета ценник на крупу начал немного снижаться только к середине осени.

Так, по состоянию на 1 ноября средняя стоимость гречневой крупы в супермаркетах составляет 78,70 гривны за килограмм, передает Минфин. Месяцем ранее продукт обходился покупателям в 87,94 грн/кг. Таким образом разница в цене за месяц составила 9,24 грн.

Стоит отметить, что цена на гречку в Украине стала резко расти в начале лета. С мая по июнь средняя стоимость крупы увеличилась с 72,53 грн/кг до 89,90 грн/кг, то есть на 17,37 грн.

К слову, в начале войны в Украине в феврале 2022 года средняя стоимость гречневой крупы в супермаркетах составляла 50,81 грн/кг, что на 27,89 гривен меньше, нежели в ноябре.

Напомним, что в Украине цены на сало бьют рекорды. Стало известно, какие сейчас ценники в супермаркетах и почему продукт дорожает.

Также новостной портал "Телеграф" сообщал о том, что в Украине подешевел популярный овощ. К концу осени упадут цены еще на ряд продуктов.