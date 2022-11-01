В Україні дуже змінилася ціна на популярний продукт: скільки він зараз коштує

За місяць продукт подешевшав більш як на 9 гривень

До листопада у великих українських супермаркетах впали ціни на один із найпопулярніших продуктів — гречку. Після різкого зростання цін на початку літа цінник на крупу почав трохи знижуватися лише у середині осені.

Так, станом на 1 листопада середня вартість гречаної крупи у супермаркетах становить 78,70 гривні за кілограм, передає Мінфін. Місяцем раніше продукт коштував покупцям 87,94 грн/кг. Таким чином, різниця в ціні за місяць склала 9,24 грн.

Варто зазначити, що ціна на гречку в Україні почала різко зростати на початку літа. З травня до червня середня вартість крупи збільшилася з 72,53 грн/кг до 89,90 грн/кг, тобто на 17,37 грн.

До речі, на початку війни в Україні у лютому 2022 року середня вартість гречаної крупи у супермаркетах становила 50,81 грн/кг, що на 27,89 гривні менше, ніж у листопаді.

Нагадаємо, що в Україні ціни на сало б’ють рекорди. Стало відомо, які зараз цінники у супермаркетах і чому продукт дорожчає.

Також портал новин "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні подешевшав популярний овоч. До кінця осені впадуть ціни ще на низку продуктів.