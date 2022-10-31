Ціни на пшеницю різко зросли, світові запаси під загрозою. Як нашкодив зерновий шантаж путіна

Пшениця на біржі подорожчала майже на 6%, кукурудза — на 2%

На вихідних росія оголосила про вихід із липневої міжнародної зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів. Це сталося після того, як рф звинуватила Україну в атаці підводними безпілотниками на Чорноморський флот в анексованому Севастополі. Також рф звинуватила в причетності британські війська (щоправда, без доказів).

Україна заперечила звинувачення, а президент Володимир Зеленський назвав дії росії передбачуваними. Україна є одним із найбільших у світі постачальників пшениці, кукурудзи та рослинної олії, а зернова угода має життєво важливе значення для пом’якшення глобальної продовольчої кризи. Розповідаємо детальніше про те, як відмова рф вже встигла завдати шкоди і чим загрожує надалі.

Світові ціни на пшеницю підскочили

Ціни на пшеницю зросли вранці в понеділок, оскільки трейдери спостерігали за розвитком експорту. За даними Reuters, ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі торгівлі підскочили майже на 6%, а кукурудза подорожчала більш ніж на 2%. Найактивніший контракт на пшеницю на Чиказькій біржі виріс на 5,7% до 8,77-3/4 дол. за бушель о 08:16 за Гринвічем (після досягнення 8,93 дол. на початку дня, що стало найвищим показником з 14 жовтня).

Ціни на пшеницю підскочили після заяв росії про припинення зернової угоди

"Це інфляційний крок, який підтримує ціни на пшеницю та кукурудзу. Ціни зросли, але подальші прибутки залежатимуть від того, як розгортатиметься ситуація", — цитує агенція сінгапурського трейдера.

Наприкінці лютого ф’ючерси на пшеницю злетіли до рекордного рівня, а липнева зернова угода допомогла їх знизити, зазначає The Bloomberg. Свіжі заяви рф про вихід із зернової угоди загрожують погіршити і без того серйозну інфляцію та поглибити глобальну продовольчу кризу.

Наскільки підскочить ціна, передбачити важче, оскільки термін дії угоди про безпечне проходження мав закінчитися в середині листопада. Водночас видання прогнозує, що ф’ючерси на врожай навряд чи зростуть так різко, як це було в березні, частково тому, що вже відомо, що Україна цього року не досягне свого повного потенціалу виробництва.

Найбільшим було зростання цін після 24 лютого, зараз виробники трохи пристосувались

Девід Лаборд з Міжнародного дослідницького інституту харчової політики у Вашингтоні заявив, що інші виробники пристосувалися. А проте, ціни на зерно потенційно можуть зрости від 5% до 10% найближчими днями, оскільки ринки "поглинають погані новини".

Раніше у п’ятницю ціни на чиказьку пшеницю впали на 10% (це найбільший показник з червня), частково через послаблення занепокоєнь щодо пропозиції. Згідно з останніми щотижневими даними уряду США, фінансові менеджери збільшили свої негативні позиції щодо ф’ючерсів до найвищого рівня з червня 2020 року.

Як зерновий шантаж може нашкодити світові

Крім зазначеного вище впливу на інфляцію, опинилися під загрозою світові запаси продовольства. Зазвичай світ покладається на Чорноморський регіон для більш ніж чверті щорічного експорту пшениці та ячменю, приблизно п’ятої частини вантажів кукурудзи та основної частини поставок соняшникової олії, підкреслює The Bloomberg.

Сотні тисяч тонн пшениці, заброньованих для доставлення в Африку та на Близький Схід, опинилися під загрозою після виходу росії з угоди. Очікується, що запланований на листопад український експорт кукурудзи до Європи також постраждає, повідомляє Reuters із посиланням на двох сінгапурських трейдерів.

За останніми угодами, Індонезія купила чотири вантажі або близько 200 тис. тонн української пшениці для відвантаження у листопаді. Постраждають деякі в’єтнамські комбікормові заводи, які купували українську пшеницю. Минулого тижня урядове агентство в Пакистані купило близько 385 тис. тонн пшениці на тендері, який, ймовірно, був поставлений з росії та України. Тепер немає впевненості у тому, чи продовжить росія експортувати пшеницю і, чи буде це безпечно для суден. Під загрозою постачання української соняшникової олії до Індії.

"Відмова росії від укладеної за посередництва ООН угоди щодо експорту зерна на вихідних, ймовірно, вплине на постачання до залежних від імпорту країн, поглибивши глобальну продовольчу кризу та спровокувавши зростання цін", — зазначає Reuters.

Разом зі скороченням експорту дострокове припинення зернової угоди ставить під загрозу основний шлях експорту добрив, на який фермери покладаються для вирощування врожаю. Це також означає, що фермери стикаються з можливою нестачею місця для зберігання пшениці та кукурудзи.

Ще одним великим ризиком є ​​перспектива того, що фермери в Україні відмовляться вирощувати врожай, "який не матимуть надії продати", заявив сказав Майкл Магдовіц, старший аналітик Rabobank у Лондоні.

Судна із зерном залишили порти попри шантаж рф

Кораблі, навантажені зерном, почали залишати українські порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", повідомив Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков у Twitter. Це сталося після того, як у неділю ввечері Україна, Туреччина та ООН погодили на понеділок план транзиту 16 суден з зерном. Вранці Кубраков зазначив, що вже 12 суден залишили порти, а делегації ООН і Туреччини надали 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден з метою виконання угоди і повідомили про це російську делегацію. Серед цих суден — IKARIA ANGEL із 40 тисячами тонн зерна, які призначалися для жителів Ефіопії, які зіткнулися з реальною можливістю масового голоду.

У понеділок кораблі, навантажені зерном, почали залишати українські порти

"При цьому прохід до українських портів для завантаження дозволено 4 кораблям, які напередодні вже пройшли перевірку в Босфорі. До інспекційної групи увійшли представники ООН, Туреччини, України та росії", — зазначив Кубраков.

Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, також заявив, що станом на 10:24 за Києвом "зерновий коридор" працює.

Через побоювання щодо глобальної продовольчої кризи ООН, НАТО, Європейський Союз і США закликали росію скасувати своє рішення про вихід із зернової з угоди.