Цены на пшеницу резко выросли, мировые запасы под угрозой. Как навредил зерновой шантаж путина

Пшеница на бирже подорожала почти на 6%, кукуруза – на 2%

На выходных россия объявила о выходе из июльского международного зернового соглашения, которое позволяет Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов. Это произошло после того, как россия обвинила Украину в атаке подводными беспилотниками на Черноморский флот в аннексированном Севастополе. Также россия обвинила в причастности британские войска (правда, без доказательств).

Украина опровергла обвинения, а президент Владимир Зеленский назвал действия россии предсказуемыми. Украина является одним из крупнейших в мире поставщиков пшеницы, кукурузы и растительного масла, а зерновое соглашение имеет жизненно важное значение для смягчения глобального продовольственного кризиса. Рассказываем подробнее о том, как отказ россии уже успел нанести вред и чем грозит в дальнейшем.

Мировые цены на пшеницу подскочили

Цены на пшеницу выросли утром в понедельник, поскольку трейдеры наблюдали за развитием экспорта. По данным Reuters, фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже торговли подскочили почти на 6%, а кукуруза подорожала более чем на 2%. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской бирже вырос на 5,7% до 8,77-3/4 дол. за бушель в 08:16 по Гринвичу (по достижении 8,93 долл. в начале дня, что стало самым высоким показателем с 14 октября).

Цены на пшеницу подскочили после заявлений россии о прекращении зернового соглашения

"Это инфляционный шаг, поддерживающий цены на пшеницу и кукурузу. Цены выросли, но дальнейшие доходы будут зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация", — цитирует агентство сингапурского трейдера.

В конце февраля фьючерсы на пшеницу взлетели до рекордного уровня, а июльское зерновое соглашение помогло их снизить, отмечает The Bloomberg. Свежие заявления россии о выходе из зерновой сделки грозят ухудшить и без того серьезную инфляцию и углубить глобальный продовольственный кризис.

Насколько подскочит цена, предусмотреть труднее, поскольку срок действия соглашения о безопасном прохождении должен был истечь в середине ноября. В то же время, издание прогнозирует, что фьючерсы на урожай вряд ли вырастут так резко, как это было в марте, отчасти потому, что уже известно, что Украина в этом году не достигнет своего полного потенциала производства.

Самым большим был рост цен после 24 февраля, сейчас производители немного приспособились.

Дэвид Лаборд из Международного исследовательского института пищевой политики в Вашингтоне заявил, что другие производители приспособились. Тем не менее цены на зерно потенциально могут вырасти от 5% до 10% в ближайшие дни, поскольку рынки "поглощают плохие новости".

Ранее в пятницу цены на чикагскую пшеницу упали на 10% (это самый большой показатель с июня), частично из-за ослабления беспокойств по поводу предложения. Согласно последним еженедельным данным правительства США, финансовые менеджеры увеличили свои негативные позиции по фьючерсам до самого высокого уровня с июня 2020 года.

Как зерновой шантаж может навредить миру

Помимо вышеуказанного влияния на инфляцию, оказались под угрозой мировые запасы продовольствия. Обычно мир полагается на Черноморский регион для более четверти ежегодного экспорта пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла, подчеркивает The Bloomberg.

Сотни тысяч тонн пшеницы, забронированных для доставки в Африку и на Ближний Восток, оказались под угрозой после выхода россии из соглашения. Ожидается, что запланированный на ноябрь украинский экспорт кукурузы в Европу также пострадает, сообщает Reuters со ссылкой на двух сингапурских трейдеров.

По последним соглашениям, Индонезия купила четыре груза или около 200 тыс. тонн украинской пшеницы для отгрузки в ноябре. Пострадают некоторые вьетнамские комбикормовые заводы, покупавшие украинскую пшеницу. На минувшей неделе правительственное агентство в Пакистане купило около 385 тыс. тонн пшеницы на тендере, который, вероятно, был поставлен из россии и Украины. Теперь нет уверенности в том, продолжит ли россия экспортировать пшеницу и будет ли это безопасно для судов. Под угрозой поставки украинского подсолнечного масла в Индию.

"Отказ россии от заключенного при посредничестве ООН соглашения по экспорту зерна на выходных, вероятно, повлияет на поставки в зависимые от импорта страны, углубив глобальный продовольственный кризис и спровоцировав рост цен", — отмечает Reuters.

Вместе с сокращением экспорта досрочное прекращение зерновой сделки ставит под угрозу основной путь экспорта удобрений, на который фермеры полагаются для выращивания урожая. Это также означает, что фермеры сталкиваются с возможной нехваткой места для хранения пшеницы и кукурузы.

Еще одним большим риском является перспектива того, что фермеры в Украине откажутся выращивать урожай, "который не будут надежды продать", заявил Майкл Магдовиц, старший аналитик Rabobank в Лондоне.

Суда с зерном покинули порты, несмотря на шантаж рф

Корабли, нагруженные зерном, начали покидать украинские порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный", сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков в Twitter. Это произошло после того, как в воскресенье вечером Украина, Турция и ООН согласовали на понедельник план транзита 16 судов с зерном. Утром Кубраков отметил, что уже 12 судов покинули порты, а делегации ООН и Турции предоставили 10 инспекционных групп для проверки 40 судов с целью выполнения соглашения и сообщили об этом российской делегации. Среди этих судов — IKARIA ANGEL с 40 тысяч тонн зерна, которые предназначались для жителей Эфиопии, столкнувшихся с реальной возможностью массового голода.

В понедельник корабли, нагруженные зерном, начали покидать украинские порты

"При этом проход в украинские порты для загрузки разрешен 4 кораблям, которые накануне уже прошли проверку в Босфоре. В инспекционную группу вошли представители ООН, Турции, Украины и россии", — отметил Кубраков.

Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, также заявил, что по состоянию на 10:24 по Киеву "зерновой коридор" работает.

Из-за опасений глобального продовольственного кризиса ООН, НАТО, Европейский Союз и США призвали россию отменить свое решение о выходе из зерновой из соглашения.