ВСУ подбили второй флагман Черноморского флота россии? Что известно о взрывах в Севастополе (видео и фото)

В минобороны рф информацию о повреждении фрегата уже по привычной схеме не признают

Ранним утром, 29 октября, в Севастополе (АР Крым), где базируются российские военные корабли, раздался ряд взрывов. Согласно предположениям, от обстрела, совершенного украинскими беспилотниками, мог пострадать флагман россии "Адмирал Макаров", занявший место затонувшей "Москвы", где на то время погибло огромное количество людей.

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канале обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко, добавив к публикации видео, на кадрах которого отчетливо виден момент взрыва и последующее возгорание на станции базирования российских кораблей.

По его словам, взрывами могли быть повреждены несколько кораблей чф россии. Согласно непроверенным данным, среди них и фрегат "Адмирал Макаров", занявший место флагмана после потери россиянами "Москвы".

Также журналист добавил, что пока проверить данную информацию невозможно, ведь власти Севастополя полностью перекрыли вход в бухту.

Позже информацию о взрывах подтвердил и севастопольский "губернатор" михаил развожаев, добавив, что сегодняшняя атака украинских беспилотников в городе была самой массовой с начала так называемой "военной спецоперации" в Украине.

"Системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские БПЛА сбиты, также уничтожен надводный беспилотник", — сообщил он.

Также российские телеграмм-каналы сообщают, что здешние "власти" приняли решение о полном отключении камер видеонаблюдения для гражданских, а также добавляют, что уже опубликованными фрагментами видеозаписей, которые давали украинцам возможность выявить системы обороны крымского города.

Следует также отметить, что, несмотря на то, что власти Севастополя продолжают "играть в молчанку" и уверять, что дым на территории бухты появился из-за возгорания покрышек, в местных соцсетях информация о том, что в результате атаки бухты дронами был поврежден фрегат "Адмирал" Макаров", все же подтверждают. В частности, пишут, что в результате взрывов получила повреждения радиолокационная система военного корабля, более того, есть "дыра в минном тральщике".

Очевидно, осознав, что долгое время последствия атаки скрывать не удастся, минобороны россии все же признали, что удар по военным российским кораблям украинские Вооруженные силы провели крайне успешно, однако всю правду, как обычно, не рассказали. В ведомстве отметили, что в результате атаки дронов незначительные повреждения получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Речи об "Адмирале Макарове" не было.

"Подвергшиеся атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках вывоза с/х продукции из украинских портов", — заявили в ведомстве.

Мы в свою очередь добавим, что по состоянию на 14:00 часов 29 октября, пожар в бухте в Севастополе до сих пор не был ликвидирован. Оттуда отчетливо виден плотный дым, простирающийся на несколько метров от ячейки воспламенения.

Пожар в Севастопольской бухте

Ранее "Телеграф" сообщал, как ВСУ нанесли удар по российскому фрегату "Москва" двумя украинскими ракетами "Нептун". Однако в рф эту информацию подтверждать не стали, но позже все же заявили, что на борту "по непонятным причинам" вспыхнул пожар, приведший к детонации боекомплекта. Уже со временем россиянам стало мужества признать, что корабль затонул.