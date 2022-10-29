После "бавовны" в Севастополе: россия сделала резонансное заявление насчет зерновой сделки

россия приостанавливает участие в зерновой сделке

После атаки на военные корабли Черноморского флота россия заявила о том, что приостанавливает участие в зерновом соглашении.

В частности россия назвала "терактом" атаку на российские военные корабли, с которых россия атакует крылатыми ракетами гражданскую инфраструктуру Украины с целью нанести максимальный ущерб гражданскому населению Украины.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в сообщении Минобороны россии.

Кроме того там сообщили, что военные корабли, которые подверглись удару были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". Кроме того, там обвинили Великобританию в том, что она якобы помогала Украине реализовать нападение.

В свою очередь в МИД россии добавили, что "не могут больше гарантировать безопасность гражданских сухогрузов", которые привлечены к вывозу украинского зерна и приостанавливает свое участие в "черноморской инициативе" на неопределенный срок.

Отреагировал на эти заявления и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который призвал мировое сообщество потребовать от россии отказаться от "голодных игр".

Как известно, после начала российского вторжения, в украинских портах на берегу Черного моря оказались заблокированы миллионы тонн экспортного зерна. Поскольку Украина является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире, для многих стран в Африке и на Ближнем Востоке такая блокада грозила возникновением масштабного голода.

Переговоры про открытие портов продолжались три месяца и 2 августа первый корабль с зерном вышел из порта в Одессе.

Впрочем, уже в сентябре россия намекнула, что не хочет участвовать в зерновой сделке, а инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что таким образом российский диктатор захотел отомстить за нефтяные санкции и увеличение поддержки Украины Западом.