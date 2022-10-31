Скасування зернового коридору – чи це стримає ціну на яйця

припинення експорту зерна може змінити ціну на яйця

Війна дуже вплинула на виробництво та ціну яєць в Україні, і як прогнозує власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк, вже наступного року країну може очікувати їхній дефіцит.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Економічній правді", наголосивши, що першочерговим завданням є відновлення поголів’я птиці.

Основними причинами зростання цін на яйця, вартість яких у деяких регіонах наблизилася до 100 гривень за десяток, бізнесмен назвав:

сезонність — з травня по вересень на ринку до 50% яєць з домашніх подвір’їв, що збільшує їх загальну кількість та збиває ціни, а з вересня на ринку в основному представлені яйця, вироблені промисловим способом;

старіння поголів’я, при якому курки-несучки просто несуть менше яєць і якщо їх поголів’я не оновити, наступного року може просто не бути яєць;

Раніше рятували ситуацію дешеві ціни на зерно, тому якщо в ЄС тонна кукурудзи коштувала 350 євро, то в Україні лише 100, але з відкриттям зернового коридору ціни на зерно всередині України зросли у 2,5 рази. Якщо врахувати, що у собівартості яєць корм становить до 72%, зростання цін на них не повинно дивувати, оскільки собівартість зросла вдвічі.

Ще однією проблемою можуть стати відключення електроенергії через удари окупантів по енергетичній інфраструктурі – хоча птахофабрики обладнані власними дизель-генераторами, їхній ресурс обмежений.

Тим часом українцям обіцяють у листопаді зниження цін на яйця, щоправда, великим воно точно не буде.