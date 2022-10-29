ЗСУ підбили другий флагман Чорноморського флоту росії? Що відомо про вибухи у Севастополі (відео та фото)

У міноборони рф інформацію щодо пошкодження фрегата вже за звичною схемою не визнають

Рано вранці, 29 жовтня, у Севастополі (АР Крим), де базуються російські військові кораблі, пролунала низка вибухів. Згідно з припущеннями, від обстрілу, що був здійснений українськими безпілотниками, міг постраждати флагман зс рф "Адмірал Макаров", який зайняв місце затонулої "Москви", де на той час загинула величезна кількість людей.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко, додавши до допису відео, на кадрах якого чітко видно момент вибуху та подальше загоряння на станції базування російських кораблів.

За його словами, вибухами могли бути пошкоджені кілька кораблів чф росії. Згідно з неперевіреними даними, серед них і фрегат "Адмірал Макаров", який зайняв місце флагмана після втрати росіянами "москви".

Також журналіст додав, що поки перевірити дану інформацію неможливо, адже влада Севастополя повністю перекрила вхід до бухти.

Пізніше інформацію щодо вибухів підтвердив і севастопольський "губернатор" михайло развожаєв, додавши, що сьогоднішня атака українських безпілотників у місті була наймасовішою з початку так званої "військової спецоперації" в Україні.

"Системи ППО в Севастополі кілька годин відбивали атаки безпілотників, всі ворожі БПЛА збиті, також знищено надводного безпілотника", — повідомив він.

Також російські телеграм-канали повідомляють, що тутешня "влада" прийняла рішення щодо повного відключення камер відеоспостереження для цивільних громадян, а також додають, що вже опублікованими фрагментами відеозаписів, які давали українцям можливість виявити системи оборони кримського міста.

Варто також відзначити, що попри те, що влада Севастополя продовжує "грати у мовчанку" та запевняти, що дим на території бухти з'явився через загоряння покришок, у місцевих соцмережах інформацію про те, що в результаті атаки бухти дронами було пошкоджено фрегат "Адмірал Макаров", все ж підтверджують. Зокрема, пишуть, що в результаті вибухів зазнала ушкоджень радіолокаційна система військового корабля, ба більше, є "дірка в мінному тральщику".

Вочевидь, усвідомивши, що тривалий час наслідки атаки приховувати не вдасться, міноборони рф все ж визнали, що удар по військовим російських кораблях українські Збройні сили провели вкрай успішно, проте всю правду, як і зазвичай, не розповіли. У відомстві зазначили, що в результаті атаки дронів незначних пошкоджень зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна. Мови про "Адмірала Макарова" не було.

"Кораблі, що зазнали атаки, задіяні в забезпеченні безпеки "зернового коридору" в рамках вивезення с/г продукції з українських портів", — заявили у відомстві.

Ми своєю чергою додамо, що станом на 14:00 годину 29 жовтня, пожежа у бухті в Севастополі дотепер не була ліквідована. Звідти чітко видно щільний дим, який простягаються на кілька метрів від осередку займання.

Пожежа у севастопольській бухті

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ЗСУ завдали удару по російському фрегату "Москва" двома українськими ракетами "Нептун". Однак у рф цю інформацію підтверджувати не стали, але пізніше все ж заявили, що на борту "з незрозумілих причин" спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєкомплекту. Вже згодом росіянам стало мужності визнати, що корабель затонув.