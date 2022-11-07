Сколько стоит сварить борщ: как в Украине изменилась цена на овощи и мясо

В Украине подешевел борщевой набор

В связи с полномасштабной войной в Украине с начала 2022 года значительно выросли цены на продукты. При этом ценники на некоторые продукты выросли почти в несколько раз. Подобная судьба не обошла и борщовой набор. О том, как изменилась цена на популярное украинское блюдо, рассказал Telegraf.

Сколько стоит борщевой набор в Украине в ноябре 2022 года

Чтобы приготовить "базовый" украинский борщ, нам понадобятся как овощи, так и мясо. Согласно данным сайта Минфин, сейчас средние цены на данные продукты выглядят следующим образом:

500 гр. капусты — 6,80 грн.;

200 гр. свеклы — 2,59 грн.;

300 гр. картофеля — 2,65 грн.;

200 гр. моркови — 4,54 грн.;

150 гр. репчатого лука — 4,86 грн.;

300 гр. красных помидоров — 21,81 грн.;

30 гр. рафинированного подсолнечного масла — 2,26 грн.;

400 гр. свиных ребер — 66,38 грн.

Итого: на данный момент (7.11.2022) средняя цена базового набора ингредиентов для борща составила — 111,89 грн. Для сравнения, в январе 2022 приготовить борщ в Украине можно было в среднем за 80,66.

Однако, если сравнивать цены с прошлым месяцем, то можно увидеть, что рост цен на некоторые продукты замедлился, остановился или вовсе ценники показали падение. Поэтому стоимость борщевого набора в Украине в ноябре упала на 2 гривны в сравнении с октябрем.

График цен на борщевой набор

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине наблюдается нестабильная ситуация с ценами на продукты. На некоторые виды мяса изменились цены в украинских супермаркетах.

Также мы сообщали о том, что цены на куриные яйца продолжают ползти вверх и бить все новые ценовые рекорды.