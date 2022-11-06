Обвал цен: какие популярные продукты в украинских супермаркетах подешевели в ноябре

Стали известны актуальные средние цены на продукты в украинских супермаркетах

К концу осени в крупных украинских супермаркетах начали снижаться цены на многие продукты, которые являются популярными среди покупателей.

Так, по данным Минфин, в начале ноября в супермаркетах упали цены на один из самых популярных продуктов среди покупателей — гречку. Ценник на неё снизился с 80,78 гривен за килограмм до 78,70 грн/кг. Отметим, что с начала войны крупа подорожала практически на 30 гривен. Тогда стоимость продукта составляла в среднем 50,81 грн/кг.

Впервые с начала войны в Украине в супермаркетах снизились средние цены на сахар, хотя и упали они всего на пару копеек. Сейчас килограмм сахара в среднем продают в супермаркетах по 34,57 грн. Отметим, что до войны продукт обходился покупателям в среднем в 26,23 грн/кг.

С октября по ноябрь в Украине также упали цены на некоторые виды мяса. К примеру, курятина (бедро) подешевела с 101,88 грн/кг до 97,45 грн/кг. Свинина (ошеек) упала в цене с 213,65 грн/кг до 207,35 грн/кг.

Также за этот период в супермаркетах значительно снизились цены на некоторые овощи. Так, к примеру, ценник на болгарский перец за месяц упал с 152,80 грн/кг до 145,93 грн/кг. Розовые помидоры стали дешевле более чем на две гривны и сейчас цена за килограмм составляет 91,45 грн. Стоимость шампиньонов также изменилась с 94,78грн/кг до 84,56 грн/кг. Килограмм моркови снизился в цене с 24,91 грн/кг до 23,67 грн/кг.

Напомним, что в конце октября в Украине значительно упали цены на популярный овощ. Стали известны, актуальные цены в магазинах и причины, по которым ценник на овощ стали снижаться.