Почти на 40 гривен: в супермаркетах Украины подорожал овощ, который покупает каждый

Цены на уже овощ перевалили за 116 гривен за килограмм

В Украине продолжают дорожать овощи. В ноябре цены на огурцы в крупных украинских супермаркетах побили все рекорды. Всего за месяц средний ценник на этот популярный овощ вырос практически на 40 гривен.

По данным Минфин, по состоянию на 4 ноября средняя стоимость огурцов в супермаркетах составляет 116,95 гривны за килограмм. В прошлом месяце 1 кг овоща обходился покупателям в 77,68 грн. Разница за этот период составила 39,27 грн. С начала годы цены на овощ увеличилась на 46,46 гривны.

Отмечается за этот период также рост цен на тепличные огурцы. На сегодняшний день их средняя стоимость составляет 84,90 грн/кг. В октябре овощ продавали в магазинах по 73,96 грн/кг. Разница составляет 10,94 грн.

В то же время короткоплодные огурцы увеличились в цене с октября по ноябрь практически на 20 гривен. Сейчас их продают по цене 104,70 грн/кг. Отметим, что с начала 2022 года самая высокая цена на короткоплодные огурцы была зафиксирована в апреле. Тогда килограмм овоща продавали по 120,98 грн. Самая низкая цена с начала года была в августе. Килограмм стоил 28,66 грн.

Напомним, что в украинских супермаркетах значительно изменились цены на один из самых популярных продуктов среди покупателей.

Также издание "Телеграф" сообщало, что цены на сало в Украине продолжают бить рекорды. Продукт подорожал за месяц более чем на 40 гривен. Стали известны актуальные цены на сало в супермаркетах.