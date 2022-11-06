Обвал цін: які популярні продукти в українських супермаркетах подешевшали у листопаді

Стали відомі актуальні середні ціни на продукти в українських супермаркетах

До кінця осені у великих українських супермаркетах почали знижуватися ціни на деякі продукти, які є популярними серед покупців.

Так, за даними Мінфін, на початку листопада у супермаркетах впали ціни на один із найпопулярніших продуктів — гречку. Цінник на неї знизився з 80,78 грн за кілограм до 78,70 грн/кг. Зазначимо, що з початку війни крупа подорожчала майже на 30 гривень. Тоді вартість продукту складала у середньому 50,81 грн/кг.

Вперше з початку війни в Україні в супермаркетах знизилися середні ціни на цукор, хоч і впали вони лише на кілька копійок. Наразі кілограм цукру в середньому продають у супермаркетах по 34,57 грн. Зазначимо, що до війни продукт обходився покупцям у середньому 26,23 грн/кг.

З жовтня до листопада в Україні також впали ціни на деякі види м’яса. Наприклад, курятина (стегно) подешевшала зі 101,88 грн/кг до 97,45 грн/кг. Свинина (ошийок) упала в ціні з 213,65 грн/кг до 207,35 грн/кг.

Також за цей період у супермаркетах значно знизилися ціни на деякі овочі. Так, наприклад, цінник на болгарський перець за місяць упав із 152,80 грн/кг до 145,93 грн/кг. Рожеві помідори стали дешевшими більш ніж на дві гривні та зараз ціна за кілограм становить 91,45 грн. Вартість печериць також змінилася з 94,78 грн/кг до 84,56 грн/кг. Кілограм моркви подешевшав з 24,91 грн/кг до 23,67 грн/кг.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Україні значно впали ціни на популярний овоч. Стали відомі, актуальні ціни в магазинах та причини, через які цінник на овоч стали знижуватися.