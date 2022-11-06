Не працюєте, але стаж для пенсії йде: коли це можливо

Страхові виплати до Пенсійного фонду зазвичай сплачує роботодавець, в деяких інших випадках — органи праці та соцзахисту

Від наявності та тривалості страхового стажу залежить дуже багато — від розміру пенсії до часу виходу на відпочинок. Та що робити з періодами, коли людина не працює? В деяких випадках страховий стаж в цей час продовжує нараховуватися.

Як зазначає видання "На пенсії", до страхового стажу можна занести період отримання допомоги з безробіття при наявності запису в трудовій книжці від служби зайнятості або за довідкою. До таких періодів належать час перебування на обліку та отримання допомоги з безробіття, допомоги з часткового безробіття в звичайних умовах чи під час коронавірусу, отримання матеріальної допомоги під час перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Для батьків, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною також продовжуються страхові внески. Їх сплачує не роботодавець, який зберігає робоче місце, а органи праці та соціального захисту населення. Якщо відпустку по догляду за дитиною треба продовжити до 6 років, така допомога вже не сплачується.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до страхового стажу прив'язані ще й інші виплати окрім пенсійних. Для того аби в 2023 році вийти на пенсію в 60 років треба мати буде 30 років стажу, а в 2028 — вже 35.