Не работаете, но стаж для пенсии идет: когда это возможно

Страховые выплаты в Пенсионный фонд обычно платит работодатель, в других случаях — органы труда и соцзащиты

От наличия и продолжительности страхового стажа зависит очень многое – от размера пенсии до времени выхода на отдых. Но что делать с периодами, когда человек не работает? В некоторых случаях страховой стаж в настоящее время продолжает начисляться.

Как отмечает издание "На пенсии", в страховой стаж можно занести период получения пособия по безработице при наличии записи в трудовой книжке от службы занятости или по справке. К таким периодам относятся время пребывания на учете и получение пособия по безработице, пособия по частичной безработице в обычных условиях или во время коронавируса, получение материальной помощи при переподготовке или повышении квалификации.

Для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, также продолжаются страховые взносы. Их платит не работодатель, сохраняющий рабочее место, а органы труда и социальной защиты населения. Если отпуск по уходу за ребенком нужно продлить до 6 лет, то такая помощь уже не оплачивается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к страховому стажу привязаны еще и другие выплаты, кроме пенсионных. Для того чтобы в 2023 году выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 30 лет стажа, а в 2028 – уже 35.