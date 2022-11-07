Когда в Украине повысят пенсии - ответ министра соцполитики

Плановое повышение пенсий необходимо, чтобы компенсировать рост инфляции

В связи с полномасштабной российской агрессией в Украине с начала года начали расти цены на различные товары. Так, например, стоимость борщевого набора в ноябре выросла почти на 30 процентов по сравнению с январем 2022 года. Чтобы в такой ситуации помочь пенсионерам, правительство запланировало очередную индексацию пенсионных выплат.

Так, согласно заявлению министра социальной политики Оксаны Жолнович, плановое повышение пенсионных выплат в Украине должно произойти в марте 2023 года. Благодаря этому рост цен будет компенсирован и пенсионеры смогут почувствовать рост своих выплат или, по крайней мере, их уровень будет выравнен на уровень инфляции.

Также, по словам политика, в настоящее время Пенсионный фонд находится в удовлетворительном состоянии, а пенсии выплачиваются в срок.

"Мы убеждены, что именно так будет в следующем году. И мы планируем уверенно индексацию пенсий на уровень инфляции. Пенсионный фонд достаточно стабильно функционирует и это благодаря цифровым инструментам, облачному хранению данных и тому, что работники обрабатывают дела независимости от их подачи. Всё это позволяет сохранят стабильность и мы можем гарантировать надежные выплаты.", — рассказала Жолнович.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев имеет право на получение досрочной пенсии.

Также мы сообщали о том, что в Украине еще одной категории пенсионеров повысили выплаты.