Українцям розповіли, чи підвищать пенсії у 2023 році

Зміни зачеплять не всіх пенсіонерів

В Україні триває виплата пенсій за листопад. Частина українців уже отримує пенсію підвищену після перерахунку у жовтні, частина може претендувати на підвищення. Воно поширюється на тих, хто мав отримати його у жовтні, але цього не сталося — нагадати про себе Пенсійному фонду потрібно самостійно в обмежені терміни. Що ж до 2023 року, то підвищень подібних до жовтневого не заплановано. Наступного року сума прожиткового мінімуму для непрацездатних та мінімальної зарплати для українців не змінюватиметься.

Однак підвищення виплат для всіх пенсіонерів очікується — в рамках індексації. Під час ефіру національного телемарафону міністр соціальної політики Оксана Жолнович сказала, що Мінсоцполітики збільшили бюджет порівняно з минулим роком: "ми плануємо провести індексацію, як ми й обіцяли, відповідно потроху наповнюємо під це бюджет".

Суми пенсій для українців старшого віку на початку 2023 року будуть більшими, ніж зараз. У грудні заплановано підвищення прожиткового мінімуму. Але це підвищення виплат торкнеться не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто не працює.