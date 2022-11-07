Укр

Украинцам рассказали, повысят ли пенсии в 2023 году

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сумма индексации обычно составляла 14% Новость обновлена 07 ноября 2022, 08:18
Сумма индексации обычно составляла 14%. Фото careasone.com

Изменения коснутся не всех пенсионеров

В Украине продолжается выплата пенсий за ноябрь. Часть украинцев уже получает пенсию повышенную после пересчета в октябре, часть — может претендовать на повышение. Оно распространяется на тех, кто должен был получить его в октябре, но этого не произошло — напомнить про себя Пенсионному фонду нужно самостоятельно в ограниченные сроки. Что же касается 2023 года, то повышений подобных октябрьскому не запланировано. В следующем году сумма прожиточного минимума для нетрудоспособных и минимальной зарплаты для украинцев меняться не будет.

Однако, повышение выплат для все пенсионеров ожидается — в рамках индексации. Во время эфира национального телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович сказала, что Минсоцполитики увеличили бюджет по сравнению с прошлым годом: "мы планируем провести индексацию, как мы и обещали, соответственно понемногу наполняем под это бюджет".

Суммы пенсий для украинцев старшего возраста в начале 2023 года будут больше, чем сейчас. В декабре запланировано повышение прожиточного минимума. Но это повышение выплат коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто не работает.

Теги:
#Пенсионный фонд #Пенсия #Индексация пенсий