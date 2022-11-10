Як ПФУ може "урізати" пенсію: на що звернути увагу пенсіонеру

Перевірити свої дані можна на порталі Пенсійного фонту

Розмір пенсії залежить від кількох показників, і частина з них може змінюватись. На основі цих показників Пенсійний фонд може платити менше, ніж має.

Про це пише видання "На пенсії". Зазначається, що розрахунок пенсії йде за трьома показниками: коефіцієнт зарплати, коефіцієнт стажу, середня зарплата по Україні за попередні три роки.

Коефіцієнт зарплати

Для розрахунку беруть зарплату пенсіонера з липня 2000 року і за бажанням пенсіонера за 60 місяців поспіль до цього періоду. Маніпулювати в Пенсійному фонді коефіцієнтом можуть проставивши нулі за певні місяці заробітку. Також при розрахунку цього коефіцієнта за автоматичної автоматизації можуть виключатися періоди до 10% стажу. Тут є і ймовірність зворотного процесу — вплив на пенсію у бік збільшення, наприклад, якщо після липня 2000 року пенсіонер був у відпустці по догляду за дитиною.

Коефіцієнт стажу

Якщо Пенсійний фонд правильно підрахував стаж, проблем немає, але трапляються випадки, коли частина стажу не враховується, а пенсіонер про це не знає. Також частину стажу можна внести у страховий період, наприклад, навчання на денному відділенні або догляд за дитиною до 3 років.

Середня зарплата по Україні за 3 попередні роки

Щороку цей показник збільшується, і, відповідно, нові пенсіонери отримують пенсію, підраховану вже з ним. Для тих, кому пенсії призначали раніше, індексацію проводять у березні. На цей показник слід звернути увагу під час переходу між видами пенсії. Якщо вид пенсії змінюється, то має використовуватись середній рівень зарплат за три роки до переходу, а іноді використовується той, який був при призначенні попередньої пенсії, різниця може бути суттєвою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, окрім пенсії за віком, українці можуть претендувати і на інші види пенсій — військову, за інвалідністю, по втраті годувальника. Отримувати можна лише одну і для переходу необхідно подати заяву. 2023 року індексацію пенсію також буде проведено в березні — це стане єдиним підвищенням сум виплат наступного року.